Zmatkař roku tvrdě pykal za svůj zkrat

Nevídaný zkrat předvedl gólman v asijském poháru AFC. Když dostal od obránce míč do malého vápna, chvíli si jej vedl nohou. Místo aby v klidu rozehrál, nechal přiběhnout soupeře a pak šokoval celý stadión - ukryl balón v rukavicích. Sudí odpískal trestný kop a brankář byl za zmatkaře roku. Průšvih byl o to větší, že soupeř dokázal z následné akce vstřelit gól.

Gólman s rukami v bok jako by nevěřil, co právě vyvedl. Jenže soupeř neváhal, rychle rozehrál a ještě než se brankář stačil vrátit mezi tyče, povedlo se mu dopravit míč do sítě. Domácí se vztekali, protože ze slibného vedení 3:1 byl najednou náskok jen o branku. Ale těsnou výhru nakonec kambodžský tým Boeung Ket uhájil, singapurský Home United utrpěl první prohru v soutěži.