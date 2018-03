Hříšník chce zpět! Blatter požaduje zrušení zákazu působení ve fotbale, na MS chybět nebude

Blatter dostal v roce 2015 trest za ilegální platbu dvou miliónů švýcarských franků Michelu Platinimu za údajnou poradenskou činnost v roce 2011. Potrestán byl i bývalý šéf UEFA Platini. Případ vyšetřují švýcarské úřady.

"Už to trvá dva a půl roku a zatím se nic nepohnulo. Už se to trochu vleče. Je to jako Damoklův meč nad mou hlavou, protože nevím, co přijde," řekl Blatter, který v sobotu oslaví 82. narozeniny.

"Taky usiluji o to, aby to vyřešila etická komise a zrušila ten trest, protože je nesmyslný," uvedl Švýcar, který vedl FIFA 17 let. Vinu popírá.

"Doufám, že se to vyřeší během tří měsíců, ještě než začne mistrovství světa v Rusku," dodal Blatter. Na šampionátu by bez ohledu na trest chybět neměl, protože má pozvání od ruského prezidenta Vladimira Putina. FIFA už na podzim uvedla, že v Blatterově přítomnosti na turnaji nevidí problém.

"Budu osobním hostem Vladimira Putina. Nevím přesně, kdy tam pojedu, ale nejspíš někdy na začátku turnaje. Budu čestným hostem a těším se, že budu zase zpátky na fotbale, na velké akci," řekl Blatter.