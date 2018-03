Gól nedal, ale opravil síť. Fanoušci šíleli nadšením

Sedm gólů a on nedal ani jediný. Přesto byl za hrdinu a vysloužil si největší aplaus. Křídelník týmu Melbourne Victory se totiž proměnil v opraváře roztržené sítě a fanoušci to dokázali náležitě ocenit. Nebýt jeho, z vítězství by nebylo nic, zápas by se s dírou v síti nedohrál.