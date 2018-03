Přišel tajemný malý muž v bílém. Omámili nás, obviňují Malťané fotbalovou velmoc

Ještě dnes si mnozí na ten divoký výsledek pamatují. Ne že by Španělé nemohli vysoko porazit Maltu, ale že se to tenkrát povedlo přesně o potřebných jedenáct gólů, se z paměti jen tak nevymaže. Zvláště pak nizozemským fotbalistům, kteří tenkrát kvůli španělskému vítězství 12:1 přišli o účast na ME 1984.