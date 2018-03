Po krachu s Řeckem má fotbalová devatenáctka k ME daleko

Čeští fotbalisté do 19 let ve svém druhém vystoupení v závěrečné fázi kvalifikace mistrovství Evropy prohráli v sobotu s Řeckem 2:3 a jejich šance na postup na šampionát už jsou mizivé. V závěrečném utkání by museli porazit domácí Itálii minimálně o dva góly a zároveň doufat, že zbývající dva zápasy ve skupině skončí remízou.