Faul na kriminál! Kopačka zasáhla hlavu a krk, tekla krev

Faul na kriminál! Nic jiného to nebylo. Krvavé zranění, kdy útočící hráč zasáhl kopačkou soupeře do oblasti krku a hlavy, vypadalo hrozivě. Tohle mohlo dopadnout daleko hůř než krvavými šrámy, s kterými faulovaný ze střetu vyvázl. Hříšník viděl po zásluze červenou kartu, po utkání se za svůj zkrat omlouval. Zápas druhé argentinské ligy Los Andes - Brown provázely také výtržnosti fanoušků, policie zadržela hned sto chuligánů.

Tvrzení, že Jihoameričané jsou horké hlavy, se ukázalo v plné parádě. Ve 30. minutě zmíněného utkání předvedl hostující Martin Minadevino zákrok, který byl jako z hororu. Kopačka mířila na hlavu soupeře a zasáhla cíl. Zraněný hráč se svalil na zem, krvavé zranění v oblasti krku a obličeje si vyžádalo lékařskou pomoc.

Rozhodčí měl jasno. I když se jej Minadevino snažil přesvědčit, že nešlo o úmysl, tasil arbitr červenou kartu. Po utkání se hráč na sociální síti za svůj zákrok omluvil a přesvědčoval fanoušky, že to byl jen výjimečný zkrat. „Těm, kteří mi teď nadávají a vidí mě jako toho nejhoršího, bych chtěl vzkázat, že jsem měl možnost se soupeři za ten faul omluvit. Za šestnáct let je to moje první vyloučení," uvedl Minadevino.

Jeho zákrok každopádně odstartoval i násilí na stadiónu, kde se do sebe pustili fanoušci. . ¨Vzduchem létaly lahve i kameny. Až poté, co policie zjednala klid a zadržela na sto výtržníků, mohl zápas pokračovat. Tým Los Andes vyhrál nakonec 2:0.