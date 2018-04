Můj čas vypršel. Bývalý reprezentant Rozehnal ukončil profesionální kariéru

Před 29 roky v Kožušanech začal sbírat jako osmiletý první fotbalové zkušenosti. Nyní, po štacích v Německu, Francii, Itálii, Anglii a Belgii, se sedmatřicetiletý David Rozehnal do mateřského klubu vrací. Z rodinných důvodů rozvázal smlouvu v belgickém Ostende a ukončil profesionální kariéru.

„Doma jsem už od Vánoc. Momentálně mám jiné priority než fotbal. Potřebuju být s rodinou. Sice jsem se udržoval, ale s přibývajícími týdny jsem si uvědomil, že můj čas vypršel," řekl Rozehnal. „Dávám si fotbalové prázdniny a neřeším, jestli se v budoucnosti v nějaké roli vrátím. Synka vozím do školy, dcerku do školky a užívám si tyhle denní povinnosti," pokračoval. Odmítl nabídku k prodloužení kariéry v Olomouci a bude hrát jen I. B třídu.

„Potkal jsem na svých štacích fotbalisty, kteří budou zapsáni v historii zlatým písmem. Každá konfrontace s nejlepšími představovala šanci k výkonnostnímu růstu. Hrál jsem vážně proti výjimečným borcům," bilancoval.

Rozehnal postupně působil v Sigmě, Bruggách, pařížském Saint Germain, Newcastlu, Laziu Řím, Hamburku, Lille a Ostende. Slavil triumf v belgické i francouzské lize, v obou zemích se stal vítězem poháru, který v dresu Lazia ovládl rovněž v Itálii. Za českou reprezentaci odehrál šedesát utkání, vstřelil jeden gól a byl členem bronzového týmu na ME 2004. S národním týmem do 21 let slavil titul mistra Evropy (2002).