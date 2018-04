Ještě rok bych chtěl za Bordeaux hrát, přeje si Plašil

Na podzim jste paběrkoval, teď hrajete pravidelně. Co se v Bordeaux změnilo?

Trenér. Místo Jocelyna Gourvenneka, který mi moc příležitostí nedával, přišel v lednu Gustavo Poyet. Teď hraji pravidelně. Zlepšily se i naše výsledky. Už se nemusíme dívat dolů, jak daleko jsme od sestupových pozic, ale naopak nahoru, kam bychom se ještě mohli dostat. Věřím, že ještě nějaké body uhrajeme, abychom sezónu, když ne zachránili, tedy alespoň trochu vylepšili. Místo v první osmičce bychom měli zvládnout.

Třeba zkusili ještě kvalifikaci Evropské ligy?

Šance je velmi malá, spíš malinká. Bude záležet nejen na nás, ale i na zápasech šesti sedmi týmů, které mají šanci kvalifikaci Evropské ligy uhrát. Určitě je to pro nás motivace.

Byl jste hodně zklamaný, když vás předchozí trenér jako dnes už legendu Borgeaux přehlížel?

Já a legenda? (smích) Jsem spíš starý, věkem i služebně, než že bych byl legendou. V Bordeaux jsem od roku 2009, na jednu sezónu jsem si odskočil do Catanie. Za legendu se opravdu nepovažuji, i když jsem si tu za ty roky vybudoval dobré postavení, lidé mě berou a mně se tady líbí. Pochopitelně pro mne nebylo příjemné, že jsem nedostával šanci. Není to spojené s věkem, každý chce hrát. Ale co vám v takové situaci zbývá... Zakousnout se a makat, abyste trenérovi dokázal, že na vás může kdykoliv ukázat a odevzdáte na hřišti maximum.

Takže vztahy s Poyetem jsou lepší než s jeho předchůdcem?

Nikdy jsem neměl problémy s trenéry, ani s Gourvennekem ne. Každý hráč vám ale řekne, když hraje, že trenér je super a má s ním skvělý vztah. Máme normální profesionální vztah.

A kdybyste nehrál?

Tak určitě nebudu Poyeta pomlouvat. Už třeba proto, že jeho tréninky mi maximálně vyhovují. Všechno děláme s balónem, baví nás to.

V neděli večer vás čeká mistrovský Paris St. Germain. Jak se těšíte na jeden z nejlepších evropských klubů?

Samozřejmě hodně, vždyť zahrát si proti takovým fotbalistům je super. Škoda, že s tréninkem teprve začíná Neymar. Uvidíme také, jak k zápasu přistoupí. Titul mají, vyhráli Ligový pohár, zahrají si i finále Francouzského poháru. Otázkou je, jestli postaví nejsilnější sestavu. S touhle sezónou nejsou úplně spokojení, chtěli výš v Lize mistrů. Když dáte do klubu tak obrovské peníze, chcete adekvátní výsledky, ale ono to bez těch peněz nejde. Pařížané jsou v Ligue 1 suverénní, soutěži to opravdu prospívá. Každý se na ně chce vytáhnout, zahrát si proti světovým hvězdám, fanoušci se na ně těší. Uvidíme, v jakém rozpoložení budou v neděli pozdě večer u nás.

Loni touto dobou, když jsme spolu dělali rozhovor, jste mi říkal, že byste chtěl ještě alespoň jednu sezónu. Co mi řeknete letos?

To samé. Pravda, přibyl mi další rok, ale v tom to opravdu není. Záleží na hráči, jak se cítí, jak mu drží zdraví, jestli hlava ještě chce. U mne všechno pořád funguje. Smlouva mi končí 30. června. Uvidíme, jaký bude zbytek sezóny, co trenér, vedení. Když to půjde, rád bych ještě rok pokračoval. Ale ve fotbale si v mém věku nelze dělat nějaké dlouhodobé plány.

Po mistrovství Evropy do 16 let v roce 1999 jste přestoupil do AS Monako. Ve Francii jste strávil větší část nejen kariéry, ale i svého života. Přemýšlíte o tom, co bude až skutečně ukončíte aktivní kariéru?

V Bordeaux je krásně, cítím se tu skvěle, ale nikdo z vedení mi zatím nenabídl novou smlouvu, ani jsme neřešili budoucnost. Může to souviset s tím, že se tady stále hlasitěji mluví o možné změně majitele klubu. Víc než čtvrt století Girondins vlastní M6 Group, které patří i populární televizní stanice M6. Píše se tu, že by klub chtěli prodat. Bude tedy záležet i na tom, kdo by Girondins koupil. Zatím tedy budoucnost neřeším. Jsem rád, že hraju. To je pro mne teď nejdůležitější. Uvidíme po konci sezóny.