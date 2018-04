Zemřel zakladatel fotbalové dynastie. Na kontě má československé stříbro, vlastňák i zahozenou penaltu

Bývalý československý fotbalový reprezentant Vladimír Weiss nejstarší (na snímku z roku 1963) zemřel. Stříbrnému medailistovi z olympijských her v roce 1964 v Tokiu bylo 78 let.

"Otec bývalého reprezentanta a trenéra národního týmu a dědeček člena současného kádru výběru Jána Kozáka byl zakladatelem výjimečné fotbalové dynastie. Je jen málo rodin, kde si zástupci tří generací zahráli na vrcholných světových soutěžích," vzdává Weissovi hold vedení svazu.

Svoji kariéru spojil hlavně s ČH resp. Interem Bratislava, objevil se třikrát v československé reprezentaci, když nahradil v obranné formaci Ladislava Nováka. Nešťastně památný se pro něj stal moment z kvalifikace o MS v Anglii proti Portugalsku, 25. dubna 1965 se zrodila legenda o neproměněné penaltě.

Soupeř vedl gólem Eusebia, pak přišel faul na Kvašňáka a pokutový kop. „Popluhár ztratil odvahu, Pospíchal též a Kvašňáka ošetřovali. A tak se rozběhl Weiss. S vůlí odčinit chybu, po které padl gól," připomínají slovenské weby, jak o zápase psal dobový tisk.

„Pohnojil jsem to," vzpomínal o 44 let později Weiss. „Ve 20. minutě začalo hrozně pršet. To už nebylo hřiště, ale bažina..."

Brankář jeho pokus vyrazil. Portugalsko vyhrálo 1:0 a jelo na MS. Není však pravda, že právě tenhle moment Weisse vyřadil z národního týmu, ještě v témže roce nastoupil k nakonec vítěznému utkání proti Rumunsku. Teprve to byla jeho reprezentační derniéra.

Už předtím si připsal velký úspěch na OH 1964 v Tokiu. Získal stříbro, byl tahounem týmu. Ale také ho tak trochu potkala smůla. Ve finále prohrál jeho tým s Maďarskem 1:2, skóre otevřel on sám, ovšem do nesprávné branky, když do sítě usměrnil přizemní centr soupeře.

Jeho spoluhráči při tehdejším slavném tažení byli mj. Lichtnégl, Vojta, Mráz, Masný, Valošek, Brumovský, Schmucker ... Tým vedl slavný Rudolf Vytlačil.

Později se Weiss nejstarší stal trenérem, vedl menší kluby, zároveň se jako vdovec staral o dvě děti. Život mu komplikovala cukrovka.

Za Inter pak hrál i jeho nyní třiapadesátiletý syn, který se na skok zkraje devadesátých let objevil i ve Spartě. Výrazněji se prosadil ve federální a pak i slovenské reprezentaci. Nyní vede gruzínskou reprezentaci. Vnukovi je osmadvacet a působí v katarském klubu Al-Gharafa,