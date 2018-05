Parádička nevyšla a z gólmana je Smolař roku

Nejraději by se neviděl. Pokus o parádu gólmanovi nevyšel a teď je z něj Smolař roku! Hrubku přitom gólman vyrobil v semifinále poháru AFC, tudíž jeho kiks může přijít mužstvo pořádně draho. Klub Air Force, který obhajuje prvenství, vyhrál 3:1 a k postupu do finále to má o pořádný kus blíž.