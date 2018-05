Skauti budou v pozoru, Brazilci se znovu chystají do Prahy

Fotbalisté z různých světadílů se od 25. do 31. července opět představí na pražském CEE Cupu. Účast na akci hráčů do 19 let přislíbil turecký Besiktas Istanbul, své talenty přiveze brazilský Palmeiras a nebudou chybět ani obhájci trofeje z anglického Evertonu. Český fotbal bude na osmém ročníku znovu zastoupen Slavií a Spartou, která turnaj vyhrála již dvakrát.