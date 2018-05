Baroš s Horváthem zářili na ústecké exhibici, zahrál si i trenér Hašek

Plejáda fotbalových osobností minulosti, ale i současnosti se sešla na trávníku ústeckého Městského stadiónu při exhibici v rámci středečního finále žákovského turnaje McDonald´s Cup. Ve vloženém utkání, které bylo přehlídkou technických kousků, se představila řada dřívějších reprezentantů. Zapojení do zajímavého projektu, jež slouží k propagaci fotbalu mezi školní mládeží, si vesměs pochvalovali.

Nejviditelnějšími postavami byli kapitán ostravského Baníku Milan Baroš a trenér druholigového Sokolova Pavel Horváth. Oba během zápasu vystřídali dresy Týmu hvězd i mužstva McDonaldu.

Na Barošovi byla patrná pohoda z toho, že se jeho Ostrava zachránila v první lize, Horváth přijel do Ústí s vizitkou kouče sedmého celku druhé ligy. Společně s nimi se na trávě proháněli například trenér Bohemians Praha Martin Hašek, kapitán Klokanů Josef Jindřišek, jablonecký kapitán Tomáš Hübschman, trenér jabloneckých brankářů Michal Špit i dřívější špičkoví borci Petr Johana, Milan Fukal, Tomáš Jun, generální sekretář FAČR Rudolf Řepka a herec a bavič Jakub Kohák.

„Mezi mladšími kluky jsem se cítil dobře. Jsem spokojen, že jsem si s nimi zahrál. Kdybychom spočítali tituly a zahraniční angažmá, jež naše mužstvo sestavené pro vystoupení v Ústí mělo, pak mi bylo ctí, že jsem do něj patřil," svěřil se pro Sport.cz Martin Hašek starší, jediný trenérský zástupce na hráčské soupisce. „Jiní trenéři měli asi něco jiného na práci, nebo je do Ústí nikdo nepozval," usmál se osmačtyřicetiletý Martin Hašek.

Jun: Návrat nezvažuji

Naopak jedním z nejmladších hráčů byl pětatřicetiletý Tomáš Jun. „Povedla se krásná věc za ideálního počasí," glosoval exhibici. „Momentálně působím v Oetzu v nižší rakouské soutěži. Pro mě to není málo, protože jsem začínal s vrcholovým fotbalem brzy a mám už svůj věk," líčil Jun, jenž sleduje i českou ligu. „Samozřejmě mi srdce zůstalo ve Spartě, ale spoustu kamarádů jsem našel i v jiných klubech. Jejich postavení v lize neřeším, fandím dobrému fotbalu a přeji všem, aby se jim dařilo," prohlásil bývalý hráč Sparty, Jablonce, Teplic, tureckých a rakouských celků. Na otázku, jestli nepomýšlí na návrat do českého fotbalového prostředí, stručně reagoval: „Vůbec ne, ani to nezvažuji."

Tým osobností vedl v Ústí z postu „trenéra" reprezentační záložník Jaromír Zmrhal. „Původně jsem měl být od pondělí na srazu s národním týmem. Ale jsem zraněný a nedá se nic dělat, zdravotní stav mi to nedovolil. Proto jsem v Ústí, a ne s reprezentací v Rakousku," vysvětlil hráč pražské Slavie, který na ústeckém turnaji předával i medaile a poháry nejlepším žákovským výběrům.