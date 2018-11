V poháru gól nedostal. V lize ale nechytá. Snad to přijde, doufá karvinský Pasta

V úvodním kole Karviná přešla přes třetiligovou Líšeň (4:0), minule doma porazila druholigové Táborsko (2:0). „Proti Jablonci to by jiné v tom, že je to prvoligové mužstvo. Celou sezonu jsem se na to těšil. Moc nechytám, takže je to pro mě hodně důležité, že jsme vyhráli, a navíc s nulou. Je to hezké," svěřoval se Pastornický.

Proti Jablonci tým několikrát podržel. Čekal ale, že si v souboji s loňským finalistou poháru zachytá více. „Měli jednu dvě šance," připomněl Pastornický vzdušný souboj s Doležalem a Ikaunieksův průnik, který zmařil včasným vyběhnutím. „Zvládli jsme to celé mužstvo dneska perfektně."

Je rád za každý zápas

V první půli měl i trochu štěstí, když balon po centru Hanouska skončil na tyči. „Byla to smůla i štětí zároveň. Ale dopadlo to dobře," oddechl si pohárový brankář Pastornický. Tuhle nálepku by ale chtěl brzy strhnout. „Jsem rád za každý zápas. Čím dále v poháru dojdeme, tím větší šanci budu mít chytat. Ale doufám, že si tu ligu jednou zachytám," poslal vzkaz trenérovi Romanu Nádvorníkovi s úsměvem mladý karvinský odchovanec, kterému v týmu nikdo neřekne jinak než Pasta.

Bude to mít ale složité. Karvinskou jasnou jedničkou je Martin Berkovec. Po posledním ligovém utkání s Olomoucí (2:3) sice zkušenější gólman slyšel z úst trenéra kritiku, přesto v sobotu ve Zlíně bude nejspíše chytat znovu. „To utkání mu nevyšlo, ale v jiných zápasech nás držel, takže bych z toho nedělal vědu. Je ale dobře vědět. že když bude potřeba, tak tam Martina Pastornického můžeme bez obav dát," řekl Nádvorník.