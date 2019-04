Hejkal šokoval Teplice: Sparta tady musí vyhrát, jinak by to byla blamáž

Na dvou frontách stále bojují fotbalisté Teplic. Momentálně mají před sebou úterní pohárové čtvrtfinále s pražskou Spartou a poté následuje v sobotu ligové utkání v Ostravě. Oběma duelům přikládá trenér Stanislav Hejkal velkou důležitost. Před pohárovým měřením sil s letenským protivníkem však zaskočil média. "Sparta tady musí vyhrát, jinak by to byla blamáž," poznamenal teplický trenér.

Jak přistoupíte k zápasu se Spartou, která není v ideálním rozpoložení?

Téhle otázky jsem se obával (úsměv). Ale vycházíme z reality. Sparta minule prohrála v lize v Mladé Boleslavi a má sezonu takovou, jaká je. Z toho vyplývá, že tady musí vyhrát. Protože kdyby neuspěla, byla by to blamáž. Sparta asi chce získat nějakou trofej a nastoupí nejspíš v nejsilnějším složení.

A vaše Teplice?

Nasadíme všechny hráče, kteří budou zdraví. Hodláme mít nejsilnější složení. Toužíme Spartě její postup přes nás co nejvíce znepříjemnit. Slibuji fanouškům, že neprodáme kůži lacino.

Teplická radost v duelu se Slováckem.

Ondřej Hájek, ČTK

Když zůstaneme u ligové soutěže. Jak vnímáte aktuální vývoj v tabulce pod dojmem teplického vítězství nad Slováckem?

Byl to pro nás velmi důležitý výsledek (2:0), ještě jednou řeknu velmi (úsměv). Když jsem zaznamenal výhry Olomouce, Mladé Boleslavi i remízu Liberce na Slavii, tak většina adeptů na posun do první šestičlenné skupiny i na uhájení prostřední skupiny uspěla. Odděluje se desítka od jedenáctého místa. My před ním máme už pětibodový náskok.

Co očekáváte od dalšího průběhu sezony?

Co se týče matematiky a kalkulací, záleží na každém výsledku. Kluby z dolní části hrají ještě mezi sebou a pro nás budou stěžejní kromě nadcházejícího zápasu v Ostravě i zápasy doma s Bohemians a Příbramí.