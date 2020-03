Kopic má zase drajv. Guľa po mně šlape ještě víc než Vrba, tvrdí plzeňský záložník

Gól, dvě asistence. Záložník fotbalové Plzně Jan Kopic řídil výhru 4:2 nad Mladou Boleslaví ve čtvrtfinále MOL Cupu. Po podzimním zranění se postupně vrací do bývalé formy. „Jaro jsem začínal z lavičky, poslední dva zápasy jsem byl v základu a odehrál po hodině. Proti Bolce už jsem zvládnul celý. Jsem rád, že jsem pomohl k postupu do semifinále," těší Kopice.

Český reprezentant ví, že vítězná trofej domácího poháru je Plzni mnohem blíž než ta ligová. Byť Viktoria během úvodních tří jarních kol stáhla náskok Slavie o 6 bodů (manko nyní činí 10 bodů).

„Sezony předtím jsme měli za cíl především ligu. Teď ji máme samozřejmě také, pořád cítíme šanci, ale pohár je o dost blíž. Na konci sezony chceme něco zvednout nad hlavu. Nejlépe dvě trofeje, ale aspoň jednu," prohlásil Kopic, který doufá, že Západočeši ještě lídra z Edenu v lize potrápí.

Zleva Peter Kleščík z Příbrami, Jan Kopic z Plzně a David Šimek z Příbrami

Miroslav Chaloupka, ČTK

„Vím, jaké je, když vedete po podzimu o spoustu bodů a zkraje jara se váš náskok zmenšuje. S Plzní se nám to stalo před dvěma lety, nakonec jsme v jeden okamžik měli náskok jen pět bodů. Jeli jsme do Brna a museli tam vyhrát. Do podobné situace bychom chtěli dostat Slavii," podotkl český reprezentant, který v 33. minutě poslal Viktorii do vedení, do přestávky pak připravil góly pro Beauguela a Kayambu.

S odchodem Pavla Vrby a lednovým nástupcem kouče Adriana Guľy mnozí experti Kopicovi předpovídali ústup ze slávy. Pro jeho zbytečná gesta, kvůli kterým ztrácí koncentraci. Záložník si ale dal říct, Guľovu náročnost přijal.

„Každý trenér je trochu jiný. Musím říct, že pan Guľa po mně ještě víc šlape. Chce u mě odstranit rozhazování rukama. Uvidíme, jak se mu to povede," podotkl Kopic s úsměvem.