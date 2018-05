FOTBAL ON-LINE: Slavia si ve finále vzala rychle vedení zpět!

Mistrovský titul už sotva obhájí, na domácí pohár by si však po dlouhých 16 letech sáhnout mohli. Fotbalisté pražské Slavie hrají ve finále MOL Cupu v Mladé Boleslavi proti Jablonci, který naposledy triumfoval před pěti lety. Zápas se hraje od 20:15 před kamerami ČT sport, on-line reportáž můžete sledovat na Sport.cz.

Michal Trávník z Jablonce a Per Egil Flo ze Slavie během ligového utkání.

Nejen trofej pro vítěze je na stadiónu v Mladé Boleslavi v sázce. Výsledek zajímá i spoustu dalších klubů z popředí ligové tabulky.

Vítěz MOL Cupu si totiž zajistí postup do základní skupiny Evropské ligy, což mu garantuje zisk kolem 70 miliónů korun. Pokud se však umístí v lize na příčkách zaručujících Ligu mistrů, půjde přímo do skupiny EL třetí tým z ligy. A pokud se vítěz finále udrží v lize mezi nejlepší čtyřkou, půjde do kvalifikace Evropské ligy i pátý tým z ligy.

Finále má každopádně důstojné obsazení. Jablonec prohrál jediný z 13 jarních soutěžních zápasů, Slavia prohrála jediné z posledních 12 utkání. A oba soupeři se utkají zanedlouho ještě znovu, v 29. ligovém kole v Edenu.