Pokazil finále Ligy mistrů a byl světu pro smích. Teď bude jedničkou!

Na vyhazov zapomeňte, z proklínaného gólmana bude jednička. Brankář Loris Karius na konci uplynulé sezóny pohřbil hrubými chybami naděje Liverpoolu na triumf v Lize mistrů a fanoušci i experti měli jasno, jeho dny ve slavném klubu jsou sečteny. Opak je ale pravdou. Reds začali v pondělí přípravu na novou sezónu a Karius byl u toho. Totálně vysmátý, měl by být totiž brankářskou jedničkou.

Před pár měsíci byl celému světu pro smích. Brankář LFC dobře věděl, že finále Ligy mistrů pokazil a hrubkami se podepsal pod dva góly. Se slzami v očích se za to omlouval spoluhráčům i fanouškům. Žal nemohlo utišit ani to, že se později zjistilo, že část zápasu s Realem Madrid odchytal zraněný. A média gólmana v těžké chvíli nešetřila, fanoušci také ne, zklamání bylo obrovské. Leckdo předpovídal, že je to Kariusův konec v klubu.

Jenže realita vypadá úplně jinak. Po hororovém finále uplynulé sezóny se začal tým Reds chystat na tu následující. A světě div se, Karius byl u toho. Po slzách a nějaké noční můře z děsivého zážitku ani památky, na tváři mu zářil úsměv od ucha k uchu. Už když do areálu v Melwoodu přijížděl, zachytila jej média, jak se culí a podobné to bylo i na hřišti. Důvod je jasný. Už na začátku týdne prosákla informace, že bude týmovou jedničkou.