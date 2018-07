Prodat slavné Wembley? To je směšný, budeme toho litovat, zuří legendární fotbalista

Hrdost, tradice a především chrám anglického i světového fotbalu. To je slavné Wembley. O titul evropských šampiónů zde kromě celé řady hvězd bojovali v roce 1996 například i čeští fotbalisté. Anglická asociace má však v plánu legendární svatostánek prodat. Důvod? Získání financí na obnovu a výstavbu nových hřišť. "To je směšné, nechápu to," zlobí se dlouholetá opora Manchesteru United Gary Neville.

Za šest set miliónů liber (asi 17 miliard korun) hodlá Fotbalová asociace na britských ostrovech prodat slavné Wembley. Důvodem má být snaha o získání prostředků pro modernizaci hřišť a dalšího zázemí pro menší kluby v Anglii.

"Jen jedno ze tří splňuje požadovanou kvalitu. Každé šesté utkání, které se v uplynulé sezóně neodehrálo, bylo právě kvůli nevyhovujícímu stavu hrací plochy," zní z úst čelních představitelů. Fotbalová asociace již údajně obdržela nabídku na koupi stadiónu od vlastníka Fulhamu Shahida Khana, který za slavný chrám nabízí požadovanou částku 60 miliónů liber.

S navrhovaným řešením však legendární fotbalista nesouhlasí. "Aby asociace získala finance na své programy, tak prostě prodá národní majetek? To je prostě směšné, nedává to žádný smysl."

Ušetřit se dá i jinak

Podle Nevilla existují jiné možnosti, jak potřebné finanční prostředky získat. Jako jednu z alternativ navrhuje snížení odměn pro agenty či pro kluby Premier League.

"Poslední sezónu utratily kluby v nejvyšší soutěži na poplatcích pro agenty přes 200 miliónů liber, nebál bych se tuto částku snížit o 25%. Ušetřit je možno i na částkách, které kluby dostávají na odměnách či televizních právech. Prostě neprodávejte Wembley, udělejte cokoliv jiného, ale tohle ne," burcuje legenda.

Třiačtyřicetiletý Neville upozorňuje i na další problémy s financováním. "Čelní představitelé asociace mají představu, že po dobu dvaceti let budou do obnovy hřišť v Anglii investovat místo dosavadních sedmdesát miliónů liber ročně rovných sto. To je ale ve fotbale zcela zanedbatelná částka. Vyřešit to ale tím, že se prodá Wimbley, je nesmyslný nápad. Toho budeme navždy litovat."

Pokud by přeci jen k prodeji druhého největšího evropského stadiónu došlo, pak by podle odpovědných zástupců anglického fotbalu mělo být ve smlouvě zakotveno několik podmínek, které by například garantovaly národního týmu možnost ve Wembley hrát či zákaz pro případného nového majitele měnit název stadiónu.