Chci být jedničkou, spekulace neřeším, vzkázal Čech a podpořil Özila

Kdyby se potvrdily všechny zprávy, které kolem Čecha v létě kolovaly, nejspíš by pořád jen balil a cestoval z místa na místa. Pravda, fotbalové adresy to byly známé a bývalý reprezentant by nemusel litovat, jenže on zůstává i po třech letech v Arsenalu. A pere se s Němcem Lenem o pozici jedničky.

„To je můj cíl. Chci novému manažerovi ukázat, co umím. Spekulacemi se netrápím," usmál se Čech při rozhovoru, který poskytl klubovým stránkám v Singapuru, kde jsou Kanonýři na turné před startem Premier League a čekají je zápasy s Atlétikem Madrid a PSG.

V poslední době se také v médiích hodně řešil jeho spoluhráč Mesut Özil. Nejprve se nechal vyfotit s tureckým prezidentem, pak neodvedl dobré výkony na MS v Rusku a stal se „nepřítelem" Německa, na to pak hráč reagoval koncem v národním týmu. Čech se do nějakých větších rozborů nechtěl pouštět.

„Jsou to všechno jeho soukromé záležitosti. My Mesuta jako tým podporujeme a snažíme se, aby se cítil dobře. Jeho rozhodnutí by měl každý respektovat," myslí si gólman.

Kritikům zavře pusu výkony na hřišti

Čech věří, že Özil bude pro Arsenal i v následující sezóně důležitým hráčem. „V tréninku maká, jsme rádi, že ke tady. Potřebujeme, aby byl připravený a v pohodě, je jedním z klíčových fotbalistů," domnívá se bývalý český reprezentant.

Doufá, že se Němec vyrovná s kritikou, která jej v posledních týdnech zasáhla. „Fotbal sledují milióny lidí, kteří mají milióny názorů. Takže se logicky objeví i kritika. Mesut je profesionál a jediné, co v tuhle chvíli může udělat, je, že na hřišti ukáže, jak je dobrý. Pak kritici zmizí," poznamenal s tím, že celý tým hráče podporuje.