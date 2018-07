Ferguson těsně unikl smrti. Už jsem tady sedět neměl, přiznal

Synonymum pro Manchester United? Není co řešit. Alex Ferguson. Slavný kouč dovedl anglický klub během svého šestadvacetiletého působení na Old Trafford k neuvěřitelným 38 trofejím a navždy se zapsal do dějin slavnému týmu. Když byl šestasedmdesátiletý kouč s krvácením do mozku převezen do nemocnice, nejen fanouškům Rudých ďáblů se zastavil dech. Svůj životní boj naštěstí vyhrál. Lékařům i všem lidem, co mu drželi palce, poděkoval prostřednictvím sociálních sítí.