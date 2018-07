Zahrál si Premier League, porazil rakovinu a teď trénuje v Praze

Fotbalový Everton vyslal do Prahy svůj dorostenecký tým, aby tady obhájil titul na právě probíhajícím CEE Cupu, prestižním mezinárodním turnaji. V sedmičlenném realizačním týmu, který na mládežnickou akci dorazil, najdeme také Keitha Southerna, bývalou oporu Blackpoolu, v jehož dresu strávil deset let, zahrál si s ním Premier League a krátce po operaci rakovinového nádoru dokonce navlékl kapitánskou pásku.

S Evertonem jste přijel do Prahy na CEE Cup, co říkáte na tento turnaj hráčů do 19 let?

Velmi mě ohromil, je dobře organizovaný, máme tu skvělé podmínky. Hráči se opravdu snaží každý den hrát co nejlépe.

Co byste českým fanouškům pověděl o mládežnické akademii Evertonu? V Anglii se těší zařazení do Category One, tedy nejvyšší kategorie na čtyřstupňové škále. Máte tým v juniorské Premier League i v té dorostenecké. Máte tak jednu z nejlepších akademií v zemi, že?

Rozhodně ano, jak jste řekl, je to akademie z první kategorie. Přivádíme do klubu výborné hráče, dále je rozvíjíme a dáváme jim příležitost prosadit se v prvním týmu. Ale zároveň se snažíme produkovat dobré lidi, aby pokud nebudou mít to štěstí hrát za náš první tým, mohli udělat kariéru jinde, třeba i v týmech z nižších anglických soutěží. Máme skvělé zázemí, naprosto fantastické, a skvělý program pro hráče. Navíc můžeme snadno hrát s velmi kvalitními soupeři jako Manchester United, Manchester City, kteří jsou od nás jen zhruba 50 kilometrů. Pro hráče je to skvělá možnost na sobě pracovat. Odchovanec, který se dostane do A-týmu, už má za sebou přes tisíc zápasů během dvaceti let.

Do Prahy jste na dorostenecký turnaj přivezli neobvykle početný realizační tým. Mezi sedmi specialisty je u jednoho z vašich kolegů uvedeno, že je "sportovní vědec". V Česku patrně žádnou takovou roli v týmu nemáme. Co si máme pod tímto termínem představit?

(Smích) Dnešní fotbal po celé Evropě je výrazně ovlivněn sportovní vědou. Hráči jsou stále větší, rychlejší, fyzicky zdatnější. Máme sportovně vědní program, který vede John McKeown. Jeho tým se stará o zlepšení kondice, výživu, atletickou přípravu, zkrátka o vše, co ve fotbale potřebujete. Je to velmi důležitá problematika nejen v Anglii, ale i napříč Evropou.

Hrál jste Premier League za Blackpool, jak tuto zkušenost zúročíte ve své současné práci?

Začínal jsem v Evertonu stejně jako kluci, které teď trénuji. Pět let jsem strávil v místním systému, byla to jedna z nejlepších zkušeností v mém životě. Je to klub, k němuž jsem brzy přilnul, byl jsem Evertonem nadšený, ale nebyl jsem tak dobrý, nebo jsem neměl to štěstí, abych hrál za první tým. Ale měl jsem za sebou skvělou průpravu, abych mohl jít i jinam. Pak jsem strávil deset skvělých let v Blackpoolu, s nímž jsme se dostali i do Premier League, což bylo fantastické.

V Česku budeme po této sezóně rušit Juniorskou ligu. V Anglii naopak juniorská Premier League funguje nadále, i když třeba Manchester United sestoupil z elitní skupiny a očividně nijak zvlášť nelpěl na setrvání mezi elitou. Jaký je tedy váš názor na současný systém anglických mládežnických soutěží?

Systém má své kritiky. Odpůrci říkají, že mladí hráči nejsou konfrontováni s dospělými fotbalisty, takže když se dostanou do A-týmu, nejsou dostatečně fyzicky prověření. Na druhou stranu máme v Anglii několik skvělých mládežnických týmů, mistry světa v kategoriích U20 a U17. Jsme velmi úspěšní v produkování nových hráčů. Problém je, dostat je až na vrchol, protože Premier League má příliš moci a peněz. Každý chce vyhrát a je tak těžké například pro Chelsea, která každý rok vyhrává v Anglii Youth Cup (pohár mistra země v kategorii U18), dát důvěru mladým klukům, protože mají peníze a velice kvalitní hráče. Ale myslím, že v tomhle směru probíhá pokrok. Vychováváme fotbalisty maximálně. Jen bych řekl, že bychom je mohli lépe vystavit mužskému fotbalu a dát jim více příležitostí. Protože dokud jim nedáte příležitost, tak nezjistíte, zda jsou nebo nejsou dostatečně dobří.

V Anglii jste mimo jiné znám tím, že jste v sezóně 2011/2012 prodělal rakovinu a během dvou měsíců už jste byl zpátky v dresu Blackpoolu, navíc s kapitánskou páskou jako hrdina klubu. Pomohlo vám toto náročné období i do dnešní práce trenéra?

Ano, určitě ano. Bylo mi třicet, měl jsem rakovinový nádor na varleti, který bylo nutné operovat, a poté mě čekal návrat zpátky do života. Dnes si již se spoustou věcí nedělám tolik starostí. To se mi hodí i v roli kouče. Jsem mnohem trpělivější, nenechám se tolik rozhodit. Jsem více uvolněný. Všichni sice milujeme fotbal, ale rodina a život jsou přednější. Bylo to těžké období, naštěstí jsem se dostal zpátky díky skvělé podpoře rodiny, přátel, mé ženy... A věřím, že jsem se stal lepším člověkem. Bylo to náročné, ale prošla si tím spousta lidí po celém světě a musejí se s tím porvat. Musíte najít svůj směr, být silný, ukázat svůj charakter a bojovat, což se podařilo hodně lidem, v tom samozřejmě nejsem jediný.