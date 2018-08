Courtois drží slavný klub v kleštích. Chci do Realu, na novou smlouvu v Chelsea zapomeňte

Londýnský klub by o svoji brankářskou jedničku nerad přišel, jenže Belgičan má jasno. „Teď za mě můžete dostat 35 miliónů liber. Když mě nepustíte, tak ještě rok zůstanu, ale nedostanete nic," shrnul fakta šestadvacetiletý brankář, kterého láka slavný Real Madrid a právě tam vidí svoji budoucnost.

Nový manažer Chelsea Maurizio Sarri tvrdí, že si s hráčem ještě o samotě promluví. Chce ho přesvědčit, že nejlepším místem pro pokračování v kariéře je právě londýnská Chelsea. Gólman mu ale vzkázal, že nehodlá měnit názor a nic jej nepřesvědčí. Chce se přestěhovat do Madridu a být blíž rodině. To vypadá jako neprůstřelný argument. Klub se tak musí rozhodnout, zda si nechá ještě rok naštvaného gólmana a odepíše 35 miliónů liber, tedy zhruba miliardu korun.

Vedení Blues se navíc nechalo slyšet, že na posily letos uvolní nejvíce 20 miliónů liber, což brzdí hledání potenciální náhrady. Klub by klidně sáhl po Kasperu Schmeichlovi, jenže toho by Leicester uvolnil za 45 miliónů liber, takže je jasné, že tady k dohodě nedojde. V nouzi by mohlo být řešením angažování Joea Harta, kterého by se rád zbavil Manchester City, ale téhle varianty se Chelsea bojí i kvůli negativní reakci fanoušků.