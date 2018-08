Útočník Vydra si zahraje Premier League za Burnley

Útočník Matěj Vydra si zahraje Premier League. Nejlepší střelec minulého ročníku druhé anglické fotbalové ligy přestoupil z Derby do Burnley, se kterým podepsal tříletou smlouvu. Klub o příchodu šestadvacetiletého českého reprezentanta informoval na svém webu. „Nemůžu být šťastnější, poslední čtyři roky jsem se snažil o to, abych se do Premier League vrátil. A teď je to tady,“ jásal Vydra.

Vydra už si nejvyšší anglickou soutěž zahrál v sezóně 2013/2014, kdy nastoupil za West Bromwich k 23 zápasům a dal tři branky.

„Před pěti lety, když jsem si zahrál Premier League poprvé, tak jsem byl mladíček. Teď mám daleko víc zkušeností s anglickým fotbalem, lépe mluvím anglicky, víc jsem si zvykl na Anglii ve všech směrech. Takže doufám, že budu také lepší než před pěti lety,“ prohlásil pro klubový web Vydra.

V předminulé sezóně pak odehrál jedno utkání za Watford. Dvacetinásobný český reprezentant má za sebou také angažmá v Jihlavě, Ostravě, Udine, Bruggách a v Readingu.

„Poslední čtyři roky jsem bojoval o to, abych se do Premier League vrátil. S týmy, za které jsem hrál, se mi to nepovedlo, takže jsem musel vše vyřešit přestupem. Samozřejmě mám obrovskou radost,“ svěřil se český útočník.

„Burnley jsem v minulé sezóně sledoval. Hráli na dva útočníky, což je pro mě dobrá zpráva,“ usmál se Vydra. „Věřím, že se nám bude dařit, budeme hrát hezký fotbal a fanoušci k nám na stadión nebudou jezdit rádi. A naopak naši fanoušci nás budou milovat,“ zasnil se český reprezentant.

Dobře si ale uvědomuje, že bude těžké vyrovnat výsledky z uplynulé sezóny Premier League.„Bude to těžké, ale je to fotbal a nikdy nevíte, co se může stát. Musíme si užívat fotbalu, protože je to ta nejlepší práce, kterou můžete dělat. A já v tuhle chvíli nemůžu být šťastnější, protože budu hrát Premier League, a udělám pro Burnley to nejlepší, co bude v mých silách,“ slíbil.