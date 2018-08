Musíme sbírat body, mrzí Čecha zkažený návrat na Stamford Bridge

Pro českého brankáře mělo utkání speciální náboj, za domácí mužstvo totiž nastupoval dlouhých jedenáct sezón a bezpochyby se zařadil mezi klubové legendy. Nyní se zde představil v dresu městského rivala.

„I když jsem přijel jako soupeř, nezapomněli, kolik let jsem na Stamford Bridge odchytal. Tleskali mi, jakmile jsem vyběhl na hřiště, za což jsem vděčný," chválí v rozhovoru pro svůj web Petr-Čech.cz.

Zatímco s přijetím na Stamford Bridge byl spokojen, výsledek jej očividně trápí. Však také Arsenal díky spoustě velkých šancí zápas klidně mohl vyhrát. Místo toho dotahoval dvoubrankové manko.

To se mu podařilo ještě během první půle vyrovnat. Deset minut před koncem řádné hrací doby však vstřelil rozhodující gól Marcos Alonso a hráči v modrých dresech již znovu nabytý náskok nepustili.

„Strašně mě to mrzí, protože jsme proti Chelsea ukázali charakter a bojovné srdce. Prohrávali jsme o dva góly a stejně jsme se vrátili do zápasu. Ještě do přestávky jsme měli dvě velké šance, jak obrátit skóre v náš prospěch," mrzí 36letého fotbalistu.

Přestože inkasoval tři góly, svůj tým dokázal podržet v jiných momentech. „Co si budeme povídat, zachytal jsem si dost. Osm zákroků za jediný zápas nezvládnete úplně často. Jenže co z toho? Nemáme ani bod," dodává Petr Čech, jehož tým čeká příští sobotu další londýnské derby, tentokrát s West Hamem.