Čech se obul do Wengerovy éry: Zapomněli jsme vyhrávat, filozofie byla důležitější než body

Po nepovedeném začátku sezóny se fotbalisté Arsenalu vezou na vítězné vlně a rádi by se opět přihlásili do boje o titul. Z nejhoršího venku se zdá být i ještě nedávno kritikou zavalený brankář Petr Čech, jenž o víkendu vychytal nulu proti Evertonu (2:0) a vysloužil si ocenění Muž zápasu. Sám dobře ví, jak mistrovské oslavy v a Anglii chutnají, jenže zároveň uznává, že s Arsenalem k nim měl zatím hodně daleko.

Problém podle něj tkví v tom, že v posledních letech působení Arséna Wengera v roli kouče Kanonýrů tým z Emirates Stadium zapomněl, jak se titul v Premier League dá vyhrát. Čekání na mistrovskou korunovaci plzeňský rodák přirovnal ke snaze golfisty Tigera Woodse získat triumf na majoru.

„Kluby, které vyhrály tituly v posledních letech, mají know-how, jak to dotáhnout do konce. To je vidět i v jiných sportech. Vezměte si Tigera Woodse. Bylo tomu pět let, co vyhrál poslední major. Čím byl odstup delší, tím to bylo pro něj těžší," použil Čech paralelu s víkendovým triumfem slavného golfisty v Atlantě.

Your man of the match, Petr Čech! 🏅 pic.twitter.com/2Kk0sOHjIv — Lacazest (@Lacazest) 23. září 2018

„Tenhle klub čeká na ligový primát déle než deset let a potřebuje znovu získat know-how, jak na to. Teď jsme začali s novým manažerem od začátku a snažíme se získat mentalitu vítězit v každém utkání. Musíme na tom makat a doufat, že titul dřív nebo později vyhrajeme," cituje českého gólmana list Daily Mail.

Arsenal čeká na titul od roku 2004. Teď v lize vyhrál počtvrté za sebou a postupně si buduje u soupeřů respekt. I kouč Unai Emery tak začíná v novém působišti získávat půdu pod nohama.

Herní styl nad vítězstvím

Čech připouští, že pod jeho předchůdcem Wengerem se tým možná až příliš soustředil na herní filozofii, kterou francouzský stratég vyznával, místo snahy zvítězit za každou cenu.

„Herní styl Arsenalu byl někdy důležitější než bodový zisk. Takhle se ale liga moc nevyhrává. Často je důležité vyhrát i ošklivé zápasy, kdy nehrajete úplně dobře, vzadu to zavřete a ukopete výhru 1:0 za každou cenu. Tohle jsme podle mě, potom co jsem do klubu přišel, poslední tři roky postrádali," nechal se slyšet Čech, který Premier League vyhrál čtyřikrát s Chelsea.

„Prošli jsme si těžkými momenty, ale dokázali jsme vyhrát (proti Evertonu) a udržet čisté konto. To je velmi důležité," dodal muž, jenž si připsal v anglické nejvyšší soutěži už 202. vychytanou nulu.