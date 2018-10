Katastrofální United? Někteří hráči vypadají, jako by jim to ani nevadilo, zuří Mourinho

Z posledních tří zápasů vyšel Manchester naprázdno. V lize remizoval doma s Wolves (1:1) a naposledy padl na hřišti West Hamu (1:3), v poháru skončil na Derby County. Na řadu tak přišlo očekávané téma: Blíží se Mourinhův konec na Old Trafford? "Nemám strach o svou pozici," odpálil žurnalisty Portugalec.

Jak pevná však jeho pozice opravdu bude, by měl napovědět večerní duel druhého kola Ligy mistrů, ve kterém Manchester hostí na svém hřišti Valencii.

José Mourinho

Arnd Wiegmann

Pětapadesátiletý kouč však musel před zápasem se španělským týmem čelit i otázkám na své hráče. "Každý z nich je jiný a chová se jinak. To, co vidíte vy na hřišti, není jejich skutečný obraz. Třeba nedávají tolik najevo zklamání z porážek, ale mrzí je to. A pak jsou tací, kteří vypadají, jako by je naše neúspěchy snad ani nemrzely," hodnotí své hvězdy kouč.

Jak však hodlá svůj tým nakopnout, neprozradil. "Snažíme se dělat na tréninku maximum a zlepšit naši hru. Co můžu týmu dát, to udělám, ostatní záleží na nich," dodal Mourinho.

Nahradí Mourinha Zidane?

Sobotní porážka United s West Hamem však byla již třetí v sedmi odehraných ligových zápasech, což je nejhorší start týmu od sezóny 1989/90.

To vyústilo i v osobní pohovor mezi Mourinhem a viceprezidentem klubu Edem Woodwardem.

"Ano, mluvili jsme spolu. Ale o čem, to vám neřeknu, je to soukromá věc. Také se vás neptám, s kým jste si povídali vy," reagoval podrážděně Mourinho.

Na přetřes tak přichází otázka, zda předmětem diskuse nebyl dlouho propíraný příchod Zinedine Zidaneho, který naposledy vedl Real Madrid. Jisté je však zatím jen to, že proti Valencii k žádným změnám v trenérském týmu nedojde.

Bez obalu zhodnotil výkon svého týmu v posledním zápase Premier League Nemanja Matič. "Šílený a děsivý! Když hrajete za Manchester United, každý očekává, že zvítězíte. Když se vám to nepovede dvakrát v řadě, už je na vás upřena veškerá pozornost. A my teď hrajeme strašně. Ale každý hráč, co jde na hřiště, bojuje na maximum," ujišťuje srbský záložník.