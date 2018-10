Nejbohatší Čech chystá obchod století. Rád by získal slavnou Chelsea

Chystá se fotbalový obchod století? Pokud se uskuteční, byla by to z českého pohledu hotová senzace. Nejbohatší Čech Petr Kellner má podle serveru tyden.cz zájem o anglickou Chelsea. Londýnský klub nyní vlastní Rus Roman Abramovič, jenž slavil s Blues řadu úspěchů na Ostrovech i v Evropě. Zuzana Migdalová, tisková mluvčí skupiny PPF, které je Kellner majoritním vlastníkem, pro Sport.cz uvedla pouze, že spekulace nebude nijak komentovat. Podle Týdne by se přitom mohlo začít jednat v nejbližších dnech.

Ruský boháč vlastní Chelsea od roku 2003 a s investicemi do klubu rozhodně nešetřil. Fanoušci byli spokojení, protože Blues se posunuli mezi absolutní špičku Premier League. Abramovič tak mohl jako majitel oslavit pět mistrovských titulů, stejný počet výher v Anglickém poháru a pyšnit se mohl třeba i triumfem v Lize mistrů v sezóně 2011/12.

V posledních měsících se idylické období začalo kazit. Potíže odstartovaly poté, co byl v Anglii otráven agent Sergej Skripal. Od té doby není Abramovič, který je spojován s ruským prezidentem Putinem, ve Velké Británii vítán. Dokonce nedostal na ruský pas vízum, využívat proto začal izraelský pas, který také vlastní. Úřady na vše zareagovaly tím, že má pobyt krácený na 60 dní. I to je prý jeden z důvodů, proč chce Rus údajně Chelsea prodat.

A zájemcem o londýnský klub má být právě Kellner, jenž už má pár let na stadiónu Stamford Bridge VIP lóži zrovna vedle Abramoviče. Oba muži se díky tomu dobře znají a pojí je tak nejen podnikatelská sféra, ale i láska k fotbalu.

Kellnerův majetek má podle žebříčku časopisu Týden hodnotu 15,5 miliardy dolarů (341 miliard korun). Hodnota Chelsea je podle expertů v současné době čtyři miliardy liber (114 miliard korun), k tomu je třeba připočíst roční investice okolo 300 miliónů liber (8,5 miliardy korun). Je jasné, že pokud by český boháč Chelsea opravdu získal, bylo by vlastnictví slavného klubu opravdovou vstupenkou do světové extratřídy a znamenala by pro Kellnera i nevídanou prestiž.

Český fotbal už v Chelsea zanechal své stopy. Mezi klubové legendy se řadí gólman Petr Čech, jenž byl dlouhá léta jedničkou mezi tyčemi, nyní je hráčem konkurenčního Arsenalu. V modrém dresu si zahrál i Jiří Jarošík. Jako vyhledávač talentů pak pracoval pro londýnský klub i Jan Říčka. Toho pro změnu v současnosti zaměstnává jiný anglický gigant - Manchester City.