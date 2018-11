Rooney se rozloučí s anglickým dresem ve Wembley proti USA

Wayne Rooney na snímku ze zápasu kvalifikace ME 2016 ve Wembley.

"Je to pro mě opravdu čest a jsem z toho nadšený. Rád bych poděkoval (trenérovi) Garethu Southgateovi a Fotbalové asociaci za pozvání," uvedl třiatřicetiletý Rooney, který oficiálně ukončil reprezentační kariéru loni v srpnu. Po minulé sezoně opustil poprvé v kariéře anglickou ligu a přestoupil do zámořské MLS do týmu D.C. United.

V reprezentaci dal 53 gólů a je anglickým rekordmanem. "Hrát za Anglii pro mě bylo největší poctou a připsat si 120. zápas bude opravdu výjimečná věc. Zvlášť v utkání proti USA. Doufám, že si to užijí fanoušci obou týmů," řekl bývalý útočník Manchesteru United a Evertonu.