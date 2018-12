Kouzlo slavného stadionu? Fanoušci mají Wembley plné zuby, na Tottenham přišla bídná návštěva

Byl jedním z hlavních důvodů, proč čeští fotbalisté chtěli v kvalifikaci o ME vyfasovat z prvního výkonnostního koše Anglii. Zahrát si na slavném Wembley, patří u většiny fotbalistů k vrcholům kariéry. Ne tak pro fanoušky Tottenhamu, kteří musí do doby, než se otevře jejich nový stadion, chodit svým miláčkům fandit právě do slavného svatostánku. Na mač se Southamptonem jich totiž na poměry Premier League dorazilo zoufale málo.