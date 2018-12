Arsenal přišel do konce sezony o zraněného Holdinga, mimo může být až devět měsíců

Holding začal tuto sezonu na lavičce, ale v druhé polovině září se dostal do hry a od té doby patří ke stabilním členům základní sestavy.

Za aktuálně pátý celek Premier League odehrál v tomto ligovém ročníku 10 zápasů a nechyběl ani v jednom z pěti utkání skupiny Evropské ligy.

He's made 16 appearances for Arsenal this season.



But Rob Holding won't be playing for the Gunners again this campaign.



