Salah slavil parádní hattrick. Který z gólů se mu líbil nejvíc?

Salah kdykoliv vstoupí na trávník, zvedne obě ruce a podívá se k obloze, poprosil svá božstva o pomoc. Tentokrát se mu jí dostalo v míře vrchovaté. Už ve 25. minutě po dělovce Firminha, kterou gólman Begovič jen vyrazil, neomylně vrátil míč do sítě. Televizní kamery sice odhalily, že byl v několikacentimetrovém ofsajdu, ale praporek asistenta zůstal dole a hlavní sudí tudíž nepískal.

Salah však tři minuty po změně stran ukázal, že nepotřebuje dávat góly z ofsajdu a umí si je vypracovat. Firmino jej vyslal přesnou přihrávkou do brejku, Egypťan si poradil s obránci, ustál i tvrdý zákrok domácího stopera Cooka a prostřelil Begoviče. Sudí Cookův zákrok nepotrestal, ale o dvacet minut později přišel trest „shůry." V 68. minutě si nešťastník Cook srazil do vlastní sítě střílenou přihrávku, která by jinak těžko hledala adresáta.

To nejhezčí přišlo v 77. minutě. Salah dostal dlouhý pas z vlastní poloviny, vyhnul se jednomu obránci, položil si vyběhnuvšího Begoviče, ale dostal se z dobrého střeleckého úhlu, tak si domácího gólmana položil ještě jednou a kolem dvou domácích obránců v brance poslal míč do sítě. Faraon Mo, jak je přezdíván, se deseti podzimním trefami dotáhl na vedoucího Aubameyanga z Arsenalu.

Žasl i kouč Klopp

„Dnes to bylo fantastické vítězství, o to cennější, že vedeme tabulku," říkal po utkání před kamerou Sky Sports šestadvacetiletý Egypťan. „Který z mých gólů se mi nejvíc líbil? Jednoznačně ten poslední. V jednom momentu to možná vypadalo už beznadějně. Brankář mě vytlačil z úhlu, do branky vběhli dva obránci, ale já jsem byl naprosto v klidu a akci jsem dokončil, jak jsem si představoval. Ale dvě kličky brankáři po sobě, to se mi opravdu ještě nepovedlo," říkal později novinářům s tím, že rád přispěl i k oslavám kapitána Jamese Milnera k jeho 500. zápasu za Liverpool v Premier League.

Kouč Liverpoolu Jürgen Klopp byl nadšený z výhry i Salahova hattricku. „Opravdu nevím, jestli dal Mo první gól z ofsajdu. Po změně stran jsme se výrazně zlepšili a on opět ukázal svoje kvality. Jeho druhá trefa byla velice těžká, o to však důležitější. Ovšem ta třetí, to byl brilantní kousek, který si vychutnal asi každý fotbalový fanoušek. Mohu Salahovi jen poblahopřát, a rád to dělám," rozplýval se po utkání kouč Liverpoolu Jürgen Klopp. Fakt, že po prohře Citizens jeho tým vede tabulku, ho však nechal klidným. „Zajímat mě to bude až tehdy, kdy vedení bude znamenat i návrat titulu do Liverpoolu po devatenácti letech," pravil nevzrušeně.