Arsenal prohrál po 22 zápasech, neuspěl v Southamptonu. Čech nechytal

Southampton prolomil sérii domácích neúspěchů a poprvé v tomto ročníku vyhrál před svými fanoušky. Dopřál první vítězství novému kouči Ralphu Hasenhüttlovi a zároveň ukončil sérii Arsenalu, který prohrál naposledy v lize v srpnu s Chelsea 3:2. Ve všech soutěžích měl šňůru 22 zápasů bez porážky.

Za domácí se dvakrát do poločasu trefil Ings, který využil v obou případech zaváhání obránce Koscielného, jenž se vrátil tento týden do hry po dlouhém zranění. Oba góly Arsenalu dal Mchitarjan. Rozhodující branku vstřelil v 85. minutě hlavou Austin poté, co Čechův konkurent Leno nedosáhl na Longův centr.

Eden Hazard tleská fanouškům po utkání. Chelsea vyhrála na Brightonu 2:1. Andrew Couldridge

Domácí se po výhře nad londýnským klubem ocitli mimo sestupové příčky. Arsenal zůstává na páté pozici za čtveřicí Liverpool, Manchester City, Tottenham a Chelsea.

Chelsea porazila Brighton v lize i posedmé. Hlavní zásluhu na výhře měl belgický reprezentant Hazard, který připravil první gól hostů a druhý přidal. S osmi góly a devíti přihrávkami je nejproduktivnějším hráčem Premier League. Za domácí snížil ve druhé půli March.

Chelsea odskočila pátému Arsenalu o tři body, dál ale ztrácí na vedoucí Manchester City sedm bodů.

Xherdan Shaqiri (vlevo) a Roberto Firmino z Liverooplu se radují z gólu v brance Manchasteru United. Phil Noble