Drsný rozchod! Kancelář slavného kouče prý vyklízeli už pět minut po vyhazovu

Když Wayne Rooney do médií prohlásil, že Mourinha v manchesterském klubu neměl nikdo rád, a to od vedení přes hráče, kustody a kuchařky, mohlo to vypadat na nějaké vyřizování účtů. Jenže po další zprávě anglických médií to vypadá, že se opravdu po vyhazovu muže s přezdívkou Special One bouchalo šampaňské.

Za pár okamžiků po vyhazovu kouče totiž došlo k vyklízení jeho kanceláře a jejímu „vyčištění". Osobní věci, včetně fotografií a obrazů na stěnách, skončily v krabicích, aby mohly být později odvezeny. „Bylo to docela bezohledné. Lidé přišli do kanceláře jen pár minut poté, co byl kouč odvolán. Balily se jeho věci a mířily do jedné z dodávek," uvedl zdroj pro list The Sun.

Mourinho nejspíš čekal, že dostane padáka a den před svým propuštěním dokonce nešel na tradiční klubovou slavnost, která se koná vždy v prosinci. „José se ani neobtěžoval přijít, po tréninku šel rovnou do své kanceláře. Přitom tam byli všichni, mělo to být takové poděkování za celoroční tvrdou práci," pokračoval informátor anglických médií.

Yes! Dočasný kouč Manchesteru United Ole Gunnar Solskjaer zvládl vítězně svou premiéru na lavičce Rudých ďáblů.

Jon Super

Teď už Rudí ďáblové žádný takový problém řešit nemusejí. I Wayne Rooney potvrdil, že hráči United mají zase chuť do fotbalu a na Old Trafford se s nástupem Ole Gunnara Solskajera vrátila lepší nálada. Však také hned první zápas vyhrál tým United 5:1.

A euforie ještě narostla poté, když se do role poradce nového manažera pasoval slavný Alex Ferguson, pamětník éry největších úspěchů United.