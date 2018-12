Busby, Mourinho a teď Solskjaer? Vyrovná se dočasný kouč Rudých ďáblů slavným předchůdcům?

Jen dvěma trenérům se v dlouhé historii Manchesteru United podařilo, aby se ujali Rudých ďáblů a vyhráli s nimi první tři zápasy v řadě. Prvním z nich byl legendární Matt Busby, druhým The Special One José Mourinho. Norský kouč Ole Gunnar Solskjaer, který odvolaného Mourinha před nedávnem nahradil, se může stát tím třetím vyvoleným.

Po příchodu k mužstvu vyhrál Solskjaer s Manchesterem 5:1 v Cardiffu, poté porazil na Old Trafford 3:1 Huddersfield a nyní ho čeká v zápase 20. kola Premier League na domácím hřišti Bournemouth. Duel, v němž jsou jeho Rudí ďáblové po posledních výkonech a výhrách jasným favoritem, můžete sledovat v neděli od 17:30 na Televizi Seznam.

Výprask a ještě zraněný kapitán

Třešničkám, jak se fotbalistům Bournemouthu na Ostrovech přezdívá, se ligový prosinec ani trochu nevyvedl. Z šesti zápasů získali jen šest bodů díky domácím výhrám nad Brightonem a Huddersfieldem, jejich krize vyvrcholila ve středu v utkání s Tottenhamem, který jim uštědřil pětigólový výprask.

„Mužstvem otřásl, ještě víc námi ovšem otřáslo, že jsme ve Wembley přišli o kapitána Simona Francise," připomněl trenér Eddie Howe, že Francise odnesli v nastaveném čase první půle ze hřiště na nosítkách.

„Vážně si poranil koleno, což je pro nás velká rána. Vždyť na podzim odehrál prakticky všechny zápasy, dostal se do výtečné formy a byl pilířem týmu. Teď bude s přetrženým předním křížovým vazem v pravém koleni minimálně devět měsíců mužstvu scházet," stýská si kouč Bournemouthu, jenž se bude muset obejít i bez zraněného Lewise Cooka, Adama Smitha a Dana Goslinga.

https://www.facebook.com/manchesterunited/videos/2142901372422555/

„Je toho najednou nějak moc. A teď ke všemu hrajeme na Old Trafford," obává se trenér Howe, aby jeho tým nedopadl v konfrontaci s Manchesterem United stejně jako ve středu s Tottehamem.

Trenér prosí o trpělivost

Rudí ďáblové totiž pod klubovou legendou Ole Gunnarem Solskjaerem ožili, což budou chtít dokázat i v nedělním střetnutí, které můžete sledovat v přímém přenosu na Televizi Seznam.

A nic na tom nemění, že 45letý norský kouč žádá fanoušky o trpělivost a shovívavost, neboť navzdory dvěma výhrám je hra mužstva ještě hodně vzdálená představám, které má.

„Zatím jsem měl málo času, abych hráčům důkladně vysvětlil, co od nich požaduji, a jak chci, aby hráli. Proto nedostatky, které se v naší hře objevují. Navíc nás limituje spousta zranění, a tudíž omezené možnosti, jak reagovat na vývoj zápasů," nezveličoval dvě vítězství, jichž Manchester United pod jeho vedením dosáhl.

V neděli by mu už mělo být lépe. Lukaku, Martial a Sánchez už lehce trénovali a měli by se k mužstvu připojit, zdravotní stav dalších zraněných hráčů se rychle lepší.

Zápas pravdy přijde 15. ledna

„Rojo a McTiminay by se brzy měli k týmu také přidat, Smalling by mohl být k dispozici po Novém roce," věří Solskjaer, že už brzy bude lépe jemu i mužstvu. Teď ovšem musejí zvládnout utkání, které na Rudé ďábly čekají na přelomu roku.

V neděli s Třešničkami, 2. ledna na hřišti Newcastlu, tři dny na to na Old Trafford s Readingem. A pak už čeká na Solskjaerův tým cesta do Wembley, kde hraje 15. ledna s Tottenhamem.

„Bude to zápas pravdy, který ukáže, jak na tom doopravdy jsme," ví dočasný kouč Rudých ďáblů, že právě měření sil se Spurs napoví, jaký pokrok Rudí ďáblové pod jeho vedením udělali.