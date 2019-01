Ještě jedno velké přání! O čem sní borec, jenž vybojoval osmnáct klubových trofejí?

V úterý krátce po poledni šestatřicetiletý hráč londýnského Arsenalu oznámil, že nynější sezona bude jeho poslední na vrcholové úrovni. „V létě to bude dvacet let od chvíle, kdy jsem podepsal první profesionální smlouvu. A patnáct let od příchodu do Anglie. Rozhodnutí odejít ve mně zrálo dlouho. Jsem přesvědčený, že přichází ve správný čas," pronesl Čech, jenž s fotbalem začínal na západě Čech. Jaká byla jeho cesta na vrchol?

Debut na vsi a přestup do Sparty

Čech začal s fotbalem v sedmi letech v Plzni. Nejprve nastupoval v útoku, jenže v deseti letech z něj trenéři udělali brankáře. Na evropském šampionátu hráčů do šestnácti let byl vyhlášen nejlepším brankářem turnaje. Tehdejší vedení Západočechů však pustilo talentovaného brankáře do tehdy prvoligových Blšan.

Petr Čech (vlevo) na archivním snímku v dresu Blšan. Nebude trvat dlouho a stane se spoluhráčem Josefa Obajdina (vpravo) ve Spartě.

Profimedia.cz

Malá obec na severu Čech byla pro další kariéru plzeňského rodáka klíčová. V pouhých sedmnácti letech debutoval v nejvyšší soutěži (30. října 1999) v utkání proti Spartě. Během další sezony se stal jedničkou klubu tehdejšího bosse českého fotbalu Františka Chvalovského, který jej prodal na tehdejší dobu za astronomických 22 milionů korun do Sparty.

Na Letnou se Čech přesunul v létě 2001 a ihned se stal jedničkou mezi tyčemi. Stal se rekordmanem v počtu vychytaných nul během jediné sezony, když neinkasoval v sedmnácti zápasech. Dosáhl rovněž na rekord v neprůstřelnosti, kterou držel 903 minut.

Petr Čech (druhý zleva) v dresu Sparty při oslavě vítězství nad Portem v Lize mistrů. Kde ty časy jsou...

Profimedia.cz

ME 2002 hráčů do 21 let – zlato

Skvělé výkony na klubové úrovni mu zajistily místo v reprezentaci do jedenadvaceti let. Čech odjížděl na šampionát do Švýcarska po sezoně, v níž se Spartou skončil druhý. Na šampionátu Lvíčat si ale vše vynahradil.

Tým trenéra Miroslava Beránka tehdy postoupil z druhé příčky do vyřazovacích bojů, kde nejprve v prodloužení semifinále pokořil obhájce z Itálie. Ve finále udržel Čech čisté konto, v penaltovém rozstřelu pustil ze čtyř pokusů jediný a český tým slavil historické zlato.

V penaltovém rozstřelu finále ME fotbalistů do 21 let byl Petr Čech v roce 2002 hlavním hrdinou. Ze čtyř pokusů Francouzů dostal jen jeden gól.

Profimedia.cz

ME 2004 Portugalsko – bronz

Krátce po šampionátu přestoupil do francouzského Stade Rennes. Během sedmdesáti zápasů v Ligue 1 vychytal dvaadvacetkrát čisté konto. Byť se Čechův francouzský zaměstnavatel pohyboval v druhé polovině soutěže, mladý gólman se stal oporou českého národního týmu, který nově dirigoval Karel Brückner a chystal mužstvo na kontinentální šampionát v Portugalsku.

Tým postavený z velké části na „zlaté jednadvacítce" suverénně prošel z kvalifikace. Na šampionátu předváděl zřejmě nejlepší fotbal z účastníků, jenže v semifinále podlehl Řecku, když se Brücknerovu výběru stal osudným „stříbrný gól" Dellase z první minuty nastavení úvodního prodloužení znamenající konec zápasu.

Slavná fotbalová parta trenéra Brücknera, před kterou se v roce 2004 třásla celá Evropa. Petr Čech, Pavel Nedvěd, Tomáš Rosický, Jan Koller, Tomáš Ujfaluši... Co jméno, to pojem.

Profimedia.cz

Čech kromě bronzové medaile odjížděl i s nominací do All Stars šampionátu. A po turnaji přestoupil do londýnské Chelsea, s níž uzavřel kontrakt už na začátku roku 2004.

Zlatá léta v Chelsea 2004–2015

Ruský magnát Abramovič zaplatil francouzskému Rennes za českého brankáře bezmála půl miliardy korun. Čech se měl v první sezoně stát pojistkou pro Itala Carla Cudiciniho, jenže ten se před startem soutěže zranil a důvěru dostal Čech. Předváděl spolehlivé výkony a držel se mezi tyčemi. Vytvořil rekord Premier League, když neinkasoval 1025 minut. Čisté konto udržel celkem jednadvacetkrát a Chelsea slavila po padesáti letech podruhé v klubové historii mistrovský titul.

Čech se stal ikonou Chelsea. V klubu vydržel dalších deset let, během nichž získal ještě třikrát anglický titul, třikrát vyhrál Ligový pohár, čtyřikrát FA Cup, ovládl s klubem Evropskou ligu (2012/13) a Ligu mistrů (2011/12).

Triumf v Lize mistrů v barvách Chelsea z roku 2012 patří mezi nejvýznamnější momenty kariéry Petra Čecha.

Profimedia.cz

Duel proti Bayernu Mnichov shodou okolností v jeho domácí aréně byl zřejmě vrcholem kariéry českého gólmana. Chelsea byla outsiderem zápasu. Dokázala však dostat zápas do prodloužení. V něm mohl z pokutového kopu rozhodnout Robben, jenže Čech jeho pokus chytil. V následném penaltovém rozstřelu pak zneškodnil i pokusy Oliče a Schweinsteigera a Chelsea slavila díky českému brankáři největší mezinárodní úspěch klubové historie.

Říjen 2006 – zranění hlavy

Po mistrovství světa v Německu, kde plnil roli jedničky české fotbalové reprezentace, se podrobil artroskopické operaci ramen, s nimiž měl delší dobu problémy. Do hry se však vrátil už v srpnu. Za necelé dva měsíce však přišel okamžik, po němž trnul celý fotbalový svět.

Už po několika vteřinách zápasu s Readingem 14. října 2006 v pokutovém území Čech doklouzal k míči a schoval jej v náručí. Dobíhající protihráč Stephen Hunt však zasáhl kolenem Čecha do hlavy.

Koleno Stephena Hunta v roce 2006 kariéru Petra Čecha málem ukončilo. Od té doby je symbolem českého brankáře ragbyová helma.

Profimedia.cz

Plzeňský rodák byl dlouhé minuty ošetřován přímo na ploše, následně byl převezen do nemocnice. „Šlo o hanebný zákrok. Petr měl štěstí, že to přežil," zlobil se trenér Chelsea José Mourinho a volal po přísném potrestání viníka. Fotbalová asociace však střet vyhodnotila jako nezaviněný.

Čech byl převezen na specializované neurochirurgické oddělení v Oxfordu, kde se podrobil operaci zlomené lebeční kosti. První prognózy byly velice rozporuplné, podle nejhoršího scénáře měl být brankář mimo hru do konce sezony. Nicméně Čech začal už v prvních listopadových dnech s tréninkem a 20. ledna 2007 se při utkání proti Liverpoolu vrátil do branky.

Petr Čech v péči lékařů po srážce se Stephenem Huntem.

Profimedia.cz

Čechovu hlavu chránila speciální helma připomínající výstroj používanou při ragby. Byla vytvarována přímo na míru a vyztužena polyetylenovou pěnou o vysoké hustotě, aby chránila místo, kde byla hráčova lebka zraněna. Helmu Čech používá dosud.

Reprezentační rekordman

Během kariéry se díky pozici na klubové úrovni stal neohrozitelnou jedničkou v národním týmu. Zúčastnil se čtyř mistrovství Evropy (2004, 2008, 2012, 2016) a jednoho mistrovství světa (2006).

V dresu reprezentace si Petr Čech zahrál na čtyřech evropských šampionátech a jednom mistrovství světa.

Vlastimil Vacek, Právo

V březnu 2013 se stal teprve druhým hráčem v historii národního týmu po Karlu Poborském, který nastoupil ke stovce zápasů. Čech uzavřel reprezentační kariéru po mistrovství Evropy ve Francii 2016 a jeho konečný účet zní 124 startů, čímž drží první pozici v historických statistikách!

Mezi Kanonýry 2015–2019

V sezoně 2014/2015 se pral o pozici jedničky s belgickým mladíkem Courtoisem. Dostal šanci jen v sedmi duelech Premier League a během sezony nastoupil do šestnácti zápasů. I proto po sezoně zamířil do londýnského Arsenalu. Loučil se titulem a vítězstvím v Ligovém poháru.

Při debutu v dresu Kanonýrů, s nimiž podepsal čtyřletý kontrakt, nastoupil v boji o anglický Superpohár proti Chelsea a čistým kontem zařídil triumf nového zaměstnavatele.

Tři roky byl v klubu jasnou jedničkou, slavil triumf v FA Cupu a další vítězství v anglickém Superpoháru. Prodral se i k rekordu v počtu vychytaných nul v Premier League, který držel se 169 čistými konty David James.

Petr Čech a trenérská ikona Arsenalu Arséne Wenger oslavují v roce 2017 triumf Kanonýrů v anglickém superpoháru.

Profimedia.cz

I na startu této sezony byl po odchodu letitého manažera Wengera první volbou nového trenéra Emeryho. Kvůli zranění ale záhy o pozici jedničky přišel a mnoho šancí už nedostává.

„I přes rozhodnutí ukončit po sezoně kariéru budu maximálně koncentrovaný a doufám, že se podaří získat některou z trofejí. Právě to by byla ideální tečka za kariérou," přeje si Čech.