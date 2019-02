Chelsea zatím trenéra nemění. Zidane už si ale diktuje podmínky

Přijde slavný kouč Zinédine Zidane do Chelsea? Média na Ostrovech mají jasno. Minimálně v tom, že klub je s trenérem v kontaktu a Francouz už předal vedení Blues podmínky, za jakých by byl ochotný na Stamford Bridge přijít. Nároky má legenda docela vysoké... Co všechno si přeje?