Obrovská rána pro Chelsea: Nesmí nakupovat hráče! Je snad Zidaneův možný příchod ohrožen?

Chelsea dostala zákaz uskutečňování přestupů směrem do klubu v příštích dvou přestupových oknech. FIFA ji takto potrestala za vážné porušení pravidel týkajících se mladých zahraničních hráčů do 18 let. Klub navíc dostal pokutu. Rozhodnutí bylo oznámeno v pátek, Blues se proti němu mohou odvolat. S informací přišel server The Guardian.

Klub ze Stamford Bridge byl dlouho vyšetřován za způsob, jakým registroval hráče do své akademie. Toto vyšetřování se týkalo více než stovky hráčů. Chelsea nakonec byla uznána vinnou z 29 porušení článku 19. Ten se týká právě podepisování smluv s nezletilými cizinci, které je až na výjimky zakázáno.

Navíc FIFA uložila klubu ze Stamford Bridge i pokutu - 600 tisíc švýcarských franků (asi 13,5 milionu korun) a dala mu 90 dní na nápravu situace, což by mohlo znamenat, že hráči, kteří přišli do klubu v rozporu s pravidly, budou muset odejít.

Italský kouč Maurizio Sarri má nyní o starost navíc - i pokud si pozici manažera Chelsea udrží, je možné, že nebude moci nakupovat nové hráče.

Klub se může proti rozhodnutí odvolat. Je možné, že se mu tím podaří pozdržet trest až do konce letního přestupového období, aby mohl podepisovat nové hráče mezi červnem a srpnem.

Je možný Zidaneův příchod ohrožen?

I tak je to ale pro Chelsea obrovský problém. Eden Hazard se netají tím, že by v létě rád odešel do Realu Madrid. Je možné, že v klubu skončí i David Luiz, Pedro, Willian a další hráči. V takovém případě by se Chelsea dostala do prekérní situace.

Zinédine Zidane je nyní hodně spojován s možným příchodem do Chelsea. Znamená zákaz nákupu nových hráčů, že na Stamford Bridge případně nebude ochoten přijít?

Navíc by se tím teoreticky mohl zkomplikovat spekulovaný příchod Zinédina Zidanea. Ten si podle britských médií totiž nadiktoval podmínku, že jako případný nový trenér Chelsea by rád dostal 200 milionů liber na posily.

Se zákazem přestupů za záležitosti spojené s podepisováním nezletilých hráčů už mají zkušenost kluby jako Real Madrid, Atlético Madrid nebo Barcelona.