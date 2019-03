Čech představil novou brankářskou helmu. Na trávníku mu ale nejspíš příliš nepomůže. Proč?

Gólman Arsenalu Petr Čech ukázal svoji novou brankářskou helmu. Kdo by ale čekal opět černou klasiku, se kterou Čech chytá už řadu let, ten by se krutě zmýlil. Nová helma je velmi barevná a nachází se na ní hned několik důležitých odkazů na Čechovu bohatou kariéru. A ještě jedna drobnost. Nejde o fotbalovou helmu, ale o brankářskou hokejovou přilbu.