Mourinho, Mourinho, Mourinho. V Anglii se jiná písnička o víkendu nejede

A co se nejvíc řeší? Jaký systém ve svém prvním zápase nový kouč zvolí. Nejčastěji se spekuluje o jeho oblíbené variantě 4-3-3. Bude změna v pojetí hry Spurs výrazná? Dle portugalského stratéga nikoliv.

"Nemůžu si myslet, že přijdu a za čtyři dny změním většinu zavedených pořádků. Nemůžu zašlapat práci předchozího manažera. Tým byl v dobrých rukou a já věřím, že základ je vybudovaný dobře. Nebudu dělat dramatické změny, mým úkolem je, přijít na to, proč za poslední rok nebyly výsledky takové, jaké by tomuto týmu slušely. Mým cílem je znovu nastartovat mužstvo a dostat ho na dobrou úroveň," poměrně diplomaticky vyjádřil své pocity "The Special One".

José Mourinho na tiskové konferenci poprvé v roli trenéra Tottenhamu Hotspur

Zajímavě také působí srovnání, které před sobotním zahájením Mourinhovy štace statistici nabízí. Pokud vezmeme zápasy, které vedl José Mourinho a bývalý trenér Spurs Mauricio Pochettino, vychází nám zajímavý výsledek. Od sezony 2014-15 je úspěšnost obou manažerů následující. Průměr vstřelených branek na zápas - Mourinhovy celky 1,64, Pochettinův Tottenham 1,84. Průměr obdržených branek na zápas - 0,97 u Mourinha, 1,01 u jeho argentinského kolegy. Držení míče? 59,1% u Pochettinova Tottenhamu, jen 55,8 % u Mourinhových ansámblů.

A to měl šestapadesátiletý rodák ze Setúbalu minimálně podobně kvalitní hráčský materiál jak v Chealsea, tak i při nepovedeném angažmá v Manchesteru United. Statistiky dále ukazují daleko menší množství přihrávek, které jeho celky v průměru za zápas nasbíraly, než tomu je v případě Tottenhamu za Pochettinovy éry.

José Mourinho povede Tottenham

Carl Recine, Reuters

Potvrdí se tedy ta nejhorší představa fanoušků Tottenhamu a obrázek taktické tabule pro trenéry, kde je namalovaný autobus, se stane realitou? Nebo bude Mourinho kráčet v Pochettinových stopách a využije útočného potenciálu Spurs? Kane, Alli a Son doufají určitě v tu druhou možnost...