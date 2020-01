Messi je nejlepší, Ronaldo nemá nárok. Známý kouč ocenil bombarďáka z Ostrovů

Když je Agüero zdravý a v pohodě, můžete si být takřka jistí, že vstřelí branku. Mašina na góly už jich má na Ostrovech na kontě 177 a o dva góly překonala Francouze Thierryho Henryho. "Stal se legendou a bylo pro mne ctí, že jsem u toho mohl být," poklonil se legendární Guardiola svému svěřenci.

Nejlepší je podle Guardioly sice pořád legendární Argentinec Lionel Messi, ale pak už je v jeho očích na pomyslném žebříčku místo jen a jen pro Agüera. Kam se hrabe Ronaldo, Suárez a další. „Messi je nejlepší devítka, desítka, jedenáctka, šestka i čtyřka, ale na ostatních pozicích je nejlepší Sergio," pokračoval v chvalozpěvech kouč Citizens. „Moc podobných hráčů v neuvěřitelné historii anglické ligy není. Sergio zvedá úroveň Premier League," dodal.

Congrats @aguerosergiokun A special day for a special player 👏🏻👏🏻👏🏻 https://t.co/5lyZcK9AJg — Alan Shearer (@alanshearer) January 12, 2020

V historické tabulce střelců anglické ligy se Agüero posunul na čtvrté místo a vyrovnal se Franku Lampardovi. Před ním jsou už pouze Andrew Cole se 187 góly, Wayne Rooney (208) a pořadí vede Alan Shearer s 260 brankami. „Gratuluji. Je to výjimečný den pro výjimečného hráče," napsala legenda z Newcastlu na adresu Agüera.

Argentinský fotbalista Sergio Agüero přijímá gratulace. Chvála se na něj valí ze všech stran.

Carl Recine, Reuters

Kam až se může Agüero v žebříčku střelců posunout? Kanonýr Manchesteru City si dobře uvědomuje, že mu musí pomoci parťáci z týmu. „Samozřejmě chci dávat góly pořád, ale kolik jich přidám taky záleží na spoluhráčích. Pokud mi budou dál přihrávat, budu rád," usmál se Agüero.

Pozadu s chválou nezůstal ani bývalý spoluhráč Micah Richards, který jednatřicetiletému reprezentantovi přihrál na první gól v dresu City, kam Argentinec přišel v roce 2011 za 35 milionů eur z Atlética Madrid. Někdejší anglický obránce přiznal, že po prvních trénincích ho rozhodně nenapadlo, kam to Agüero dotáhne.

"Samozřejmě jsem nečekal, že by prokličkoval přes čtyři pět hráčů. Ale když jsem ho bránil, tak neudělal vůbec nic. Spíš vypadal, že ho to nebaví a byl docela líný, až jsem si říkal, proč ho tolik oslavují," vzpomínal. "Jak je dobrý jsem si uvědomil až v prvním zápase. Při utkáních ožíval a byl z něj úplně jiný hráč," uvedl.

"Moc bych mu přál, aby se City vyhrál Ligu mistrů, protože to je jediné, co mu na klubové úrovni chybí. Jeho pozici nejlepšího útočníka Manchesteru City to nijak neovlivní, ale kdyby se mu to povedlo, zapsal by se mezi absolutní legendy, kam právem patří," dodal Richards.