Na Kladiváře a samo sebou i na Součka čekají dvě velké výzvy - dnes Citizens, po zimní přestávce Liverpool

Budou to dvě těžká klání, která Kladivářům, a Tomáši Součkovi samozřejmě také, orámují zimní přestávku v Premier League. Dnes vpodvečer je čeká duel s Manchesterem City, který v tabulce figuruje na druhé příčce, za dva týdny pak vyrukují na Anfieldu proti suverénovi letošního ligového ročníku Liverpoolu. „Nemyslím, že by ve fotbale existovalo víc těžších zápasů, protože jen pár evropských klubů lze nazvat těžšími soupeři. Ale i proto jde o velkou výzvu,“ nemíní manažer West Hamu United David Moyes připustit, že by jeho tým byl poražen předem.