Luxus na lavičce, nebo návrat do Anglie? Hvězda má zamotanou hlavu

Musí mít pořádně zamotanou hlavu. Fotbalová hvězda Gareth Bale bude muset nejpozději v létě řešit zapeklitý problém. Zůstane s rodinou ve Španělsku, ale bude za královský plat jen vysedávat na lavičce náhradníků Realu Madrid, kde je nechtěným hráčem? Nebo kývne na nabídku anglického Evertonu, který má podle serveru DailyMail o známého Velšana vážný zájem? Hráče by chtěl mít v týmu známý trenér Carlo Ancelotti. Jeho další vyhlédnutou posilou je James Rodriguez. Ten je rovněž hráčem Bílého baletu, ale hostuje v Bayernu.

Fotbalista Gareth Bale je pod smlouvou v Realu Madrid, trenér Zidane s ním ale do budoucna nepočítá. Odejde v létě nechtěná hvězda do Evertonu, nebo bude raději sedět v Realu na lavičce?

Španělský list Marca tvrdí, že se šéfové Bílého baletu nebudou cukat a přijmou nabídku, pokud ji liverpoolský klub opravdu učiní. Vždyť nedávno se trenér Realu Madrid nechal slyšet, že je ochotný se vzdát Balea klidně zadarmo, hlavně ať je z klubu pryč. Ancelotti oba hráče dobře zná a věří, že by je v Evertonu dokázal nastartovat.

Otázkou je, zda se známému manažerovi povede Balea přesvědčit k návratu na Ostrovy a působení v Goodison Parku. Bývalá hvězda Tottenhamu sice ve Španělsku nehraje, ale život v zemi se mu zamlouvá, stejně jako jeho rodině. Podle listu Marca neřeší, že jen leští lavičku náhradníků. Smlouvu má ještě na následující dva roky a vydělává díky ní údajně zhruba 600 000 liber týdně (přes 18 milionů korun), což je neskutečný balík.

Majitel Evertonu je prý ale připravený nabídnout hráči pohádkový kontrakt, dobře si uvědomuje, že pokud by Ancelotti Balea skutečně nastartoval, mohl by fotbalově hodně získat. Podobně rozdané karty má i Rodriguez. Ten je v Realu pod smlouvou ještě rok a ani on nefiguruje v plánech trenéra Bílého baletu.

Jakmile se otevře během léta přestupové okno, mohlo by být okolo obou známých hráčů hodně živo. V současné době mají evropské ligy pauzu vynucenou celosvětovou pandemií koronaviru.