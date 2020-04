Proč jsou fotbalisté najednou obětními beránky? diví se Rooney

"Proč jsou fotbalisté najednou obětními beránky? To, co se v posledních dnech odehrávalo, bylo ostudné," napsal Rooney v sloupku pro list Sunday Times.

Britský ministr zdravotnictví Matt Hancock ve čtvrtek uvedl, že fotbalisté by měli v době koronavirové krize přispět svým dílem a vzdát se části platů. Vedení Premier League den poté uvedlo, že kluby vyzvou své hráče ke snížení mezd o 30 procent.

"Nejprve ministr zdravotnictví... Nechtěl třeba odvrátit pozornost od toho, jak jeho vláda zvládá tuto pandemii?" napsal Rooney. Dále ho naštvalo veřejné prohlášení Premier League o snížení platů, protože soutěž za normálních okolností takové záležitosti řeší interně.

"Mám z toho pocit, jako kdyby chtěli hodit všechnu vinu na hráče, zahnat je do kouta, kde budou muset zaplatit účet za ušlé zisky," připomněl čtyřiatřicetiletý útočník, že v době zastavení sezony utíkají lize příjmy z televizních práv. "Ať na to koukáte z jakéhokoli úhlu, jsme snadný terč."

Bývalý kanonýr Evertonu a Manchesteru United navrhuje, aby k případnému snižování mezd docházelo na individuální bázi. "Jeden hráč by mohl říct, 'Můžu si dovolit 30 procent', jiný by řekl, 'Můžu se vzdát jen pěti procent'. Nemyslím si, že by to v kabině působilo nějaké problémy," řekl Rooney.

Plán na plošné snížení mezd o 30 procent zpochybnila i hráčská asociace PFA, podle níž by to stát připravilo za rok na daních o více než 200 milionů liber (6,3 miliardy korun), které by tak chyběly například ve zdravotnictví. "Pro nás hráče je to neřešitelná situace, kterou nemůžeme vyhrát," dodal autor 53 reprezentačních gólů Rooney.