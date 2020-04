Manchester United si vybral brankáře v Olomouci! Mladík netrpělivě čeká, až vyrazí do Anglie

Klukovský sen si splnil český fotbalový brankář Radek Vítek. V šestnácti letech podepsal smlouvu v Manchesteru United. Odchovanec olomoucké Sigmy tak doplní dvojici mladých českých brankářů, kteří již v týmech ,rudých ďáblů‘ působí. Matěj Kovář i Ondřej Mastný se prosazují jako jedničky v týmech svých věkových kategorií. „Je to fantazie, moc si užívám každý moment. Není to krok do neznáma, s Luďkem Mikloškem jsme poctivě zvažovali každý detail. Samozřejmě jsem mluvil také s oběma klukama v Manchesteru, podporu jsem cítil rovněž z rodiny. Vím, do čeho jdu. A teď už to bude jen na mně,“ řekl po podpisu kontraktu bezmála dvoumetrový talent.

Co pro šestnáctiletého kluka znamená podpis smlouvy s Manchesterem United?

Pocity jsou neskutečné, přestup do Manchesteru United je přece snem mnoha kluků, kteří začnou hrát fotbal. Moc se na to těším. Přiznávám se, že jsem tomu ani nevěřil, když jsem se o zájmu klubu dozvěděl, ale teď už je to definitivně realita.

Přestup se řešil od začátku roku. Nakonec se vše dotáhlo nyní, když jste v domácí karanténě. Jak jste jednání prožíval?

Řešil jsem vše s panem Mikloškem a Michaelem Hollandsem z londýnské pobočky Sport Investu. Já mohl jen čekat, zda jednání budou úspěšná. Všechno dobře dopadlo, což je skvělé. Když jsem se to dozvěděl, měl jsem obrovskou radost a hned jsem se moc těšil, až do Manchesteru pojedu. Bohužel si nyní musím kvůli karanténě chvíli počkat. Jinak bych už tento týden letěl do Manchesteru. Teď mi z klubu poslali individuální tréninkový plán, ačkoliv jsem samozřejmě nezahálel ani dosud.

Jak se snažíte udržovat v karanténě?

Už zhruba dva týdny nemohu trénovat s týmem, ale makám na sobě doma. Posiluji, k večeru si chodím zaběhat. Už se ale hrozně těším na fotbal, chybí mi. Snažím se udržovat se ve formě, abych byl na příchod do Manchesteru dostatečně připravený. Také hodně trénuji angličtinu a celkově se snažím na ten přechod připravit.

Máte už představu, jaké s vámi mají v United plány?

Nyní budu hlavně trénovat a věnovat energii na potřebnou aklimatizaci, zápasy bych měl hrát až příští sezonu. A to za tým U18.

Umíte si představit, jak velký krok to bude? Přece jen odjet do jiné země bez rodiny je opravdu velká změna.

To ano, ale já jsem na to už docela zvyklý, protože z domova to mám do Olomouce daleko a jsem tam na internátu. Samozřejmě, teď je to do jiné země, ale věřím, že vše zvládnu.

Představuje přestup odměnu za velmi vydařený rok 2019?

Přesně tak. Dostal jsem šanci v devatenáctce Sigmy, zároveň jsem byl nominován do národního týmu do 17 let a nakonec přišla stáž v Anglii v Southamptonu a Manchesteru. Byl to pro mě skvělý rok a těším se na další. V Anglii šlo o skvělý zážitek. Absolvoval jsem tam parádní tréninky a jednalo se o velkou zkušenost.

Jak ke stážím vlastně došlo? Bylo vše domluvené, než jste chytal za národní tým právě v Anglii proti Dánsku, nebo jste skauty zaujal při reprezentačním utkání?

Vše bylo domluvené dříve. Zápas v Anglii za reprezentaci byl fajn především v tom, že na stáž v Southamptonu jsem mohl odjet přímo bez nutnosti návratu do Čech.

Co se vám honilo hlavou, když jste přicházel do klubů, jako jsou Southampton, a především Manchester United?

Já si to šel hlavně užít, nechtěl jsem sám sebe dostávat zbytečně pod tlak. Hodně mi v tomto ohledu pomohl Luděk Mikloško z mé agentury Sport Invest, který byl celou dobu se mnou a udržoval mě v klidu.

Dokonce jste si zatrénoval i s prvním týmem Manchesteru. To musel být asi docela šok.

Stáž proběhla zrovna v době, kdy hrál Manchester zápas Evropské ligy v Astaně. Jelikož už měl jistý postup, poslal do Kazachstánu hlavně mladé kluky, kteří nehrají běžně v základu. K utkání Evropské ligy odcestovali i mladí gólmani, takže pak potřebovali nějakého brankáře do tréninku. Volba padla na mě. Byl to hlavně střelecký trénink, takže jsem si zachytal. O to větším zážitkem pro mě ta stáž byla.

Jak na vás reagovaly hvězdy jako David De Gea nebo Paul Pogba?

Byli všichni hrozně v pohodě, plácli jsme si spolu a nikdo moji přítomnost více neřešil. Trénoval jsem spolu s De Geou. To byla pro mě velká škola a snažil jsem se něco odkoukat. Všichni ale byli skvělí, jsou to páni fotbalisté.

Kdo na vás zanechal největší dojem?

Těžko vybrat jednoho hráče, protože všichni jsou na velmi vysoké úrovni. Mohl bych jmenovat třeba Marcuse Rashforda, který je opravdu neuvěřitelný, ale prakticky bych to mohl říci o každém z hráčů. Nejsou v Manchesteru náhodou.

A jak se proti hvězdným hráčům chytalo?

Samozřejmě to bylo těžké, ale stříleli na mě docela dlouho, tak jsem něco chytit musel (úsměv).

Stihl jste se potkat i s Matějem Kovářem, který už pravidelně chodí trénovat s áčkem United?

Hned první den, než právě odletěl s týmem do Astany. Měli jsme spolu brankářský trénink. Oba jsme z regionu, oba jsme pod Sport Investem, měli jsme si co říct. V klubu je i Ondra Mastný. Mohou mi s aklimatizací v klubu hodně pomoct, protože vše znají a jsou už pevnou součástí organizace.

Předtím jste byl na stáži v Southamptonu, kde je vyhlášená mládež. Jaké to bylo tam?

Také super, veškeré zázemí je na velmi vysoké úrovni. A rovněž v Southamptonu jsem si mohl zachytat v zápase proti Liverpoolu za tým do šestnácti let, což byl rovněž parádní zážitek.

Jaký na vás udělal dojem anglický fotbal?

U nás se hraje hlavně na výsledek. Tam se naopak neustále kombinuje. Za celý zápas za Southampton jsem nezaznamenal ani jeden nakopnutý míč. Pořád se hrálo jen po zemi, chodilo se do riskantních kliček a přihrávek.

Co vás při stáži v Manchesteru nejvíce překvapilo, ať už pozitivně, nebo negativně?

Jak skvělé zázemí v United mají. Kolik mají hřišť, a že i v zimě mohou neustále trénovat na přírodní trávě. To je skvělé.

Jako šestnáctiletý jste pravidelně dostával šanci ve starším dorostu Sigmy, se kterou jste byli na třetím místě tabulky. V brance jste se střídal s o dva roky starším Jakubem Trefilem. V tomto směru jste musel být v Sigmě spokojený.

Ohromně. Jsem rád, že jsem dostal šanci už i v devatenáctce. Docela jsem si zachytal a získal hodně zkušeností. Sigma vždycky dobře pracovala s mládeží a já věřím, že naše ročníky jí opět budou dělat radost.

Agentura Sport Invest to s brankáři umí, v Anglii má kromě Petra Čecha také Matěje Kováře, Vítka Jaroše, Ondřeje Mastného, Marka Štěcha, zastupuje i reprezentanty Jiřího Pavlenku, Tomáše Koubka, Ondřeje Koláře a další. Jsou tato jména pro mladého gólmana další motivací?

Určitě ano. Člověk má své sportovní sny a start v reprezentačním áčku nebo zahraniční angažmá mezi ně patří. Je skvělé, že moje agentura má zkušenosti s mnoha gólmany. U každého volila trošku jinou strategii a všichni jsou na skvělých adresách. Na druhou stranu to zásadní musím vždycky předvést já na hřišti, v těch chvílích mi nikdo pomoci nemůže.

Vy v šestnácti letech už měříte skoro dva metry, což je nyní na trhu hodně žádané. Cítíte, že vám právě výška hodně pomáhá v kariéře?

Určitě ano. Na druhou stranu se s ní musím naučit pracovat. Menší brankáři jsou pohyblivější, mrštnější, já musím hodně pracovat na tom, abych se rychleji skládal na zem.