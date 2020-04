Součkův spoluhráč si vyšlápl na manželku. Ta to přešla smíchem

Nevinné hrátky na louce ukončil nekompromisně. Fotbalista Jack Wilshere ostře atakoval manželku Andriani, která se v nouzi obětovala a šla si s ním zakopat na zahradu, i když to od pohledu není její nejoblíbenější hobby nebo se mu přinejmenším věnuje jen zřídka.

Na hřišti by podobný zákrok nikdo moc neřešil. Nebyl by důvod. Ale v tomto případě spoluhráč Tomáše Součka usoudil, že to nebylo vhodné, a při zveřejnění videa na Instagramu se omlouval s tím, že je frustrován stávající nečinností.

Na Wilsherovi bylo vskutku patrné, že mu fotbal v pauze chybí. Adrenalin z ostrého zápasu nebo třeba i jen tréninku by mu asi udělal dobře. Ale při fotbalovém laškování s manželkou by to asi chtělo více ohledů.

Osmadvacetiletému záložníkovi bliklo, přišel konec kličkované a na ženu vystartoval skluzem. Naštěstí přes míč. Snad i proto se překvapená partnerka mohla po pádu na zem smát. „Frustrace šla ven, ale míč byl získán férově," vyjádřil se Wilshere.