Majitel Brightonu: Když ligu nedohrajeme, nemělo by se sestupovat

Kdyby se anglická fotbalová liga nemohla kvůli pandemii koronaviru dohrát, nemělo by se z ní sestupovat. V médiích se tak vyjádřil majitel Brightonu Tony Bloom. Jeho tým není v tabulce přerušené soutěže na sestupové pozici, ale dělí ho jen dva body od poslední trojice, kterou tvoří Norwich, Aston Villa a Bournemouth.

Kluby v pátek vyjádřily odhodlání dohrát sezonu Premier League, která byla kvůli šíření nákazy přerušena 13. března. Termín opětovného rozběhnutí soutěže však zůstává nejasný. Britská vláda zatím prodloužila omezení pohybu a kontaktů mezi lidmi nejméně o další tři týdny.

Bloom upozornil, že sestup znamená pro klub propad příjmů zhruba o 100 milionů dolarů (2,5 miliardy korun). "O tom by bylo velice těžké rozhodnout od stolu, kdyby se sezona nedohrála. Dovedu si představit, že vyhlásí mistra, Liverpool si to koneckonců zaslouží, určí se týmy, které půjdou do evropských pohárů. Ale nedokážu si představit, jak se hlasuje o tomhle (sestupu)," řekl vlastník Brightonu.

V lize zbývá odehrát 92 zápasů. Tabulku po neúplných 29 kolech vede Liverpool s náskokem 25 bodů před Manchesterem City. "Reds" potřebují šest bodů k jistotě prvního mistrovského titulu po 30 letech. Osmnáctý Bournemouth je na tom bodově stejně jako dva týmy nad ním Watford a West Ham, za který hraje český záložník Tomáš Souček.