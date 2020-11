Klopp se zastal Solskjaera: Hrát od půl jedné je zločin

"Kluci jsou na hraně svých sil, potřebují si někdy odpočinout. Žádný tým, co dohrál ve středu v noci, by následně neměl začínat už v sobotu o půl jedné. Pokud by hrál v neděli, nevidím žádný problém. Ale hrát od půl jedné? To je úplný zločin, vstanete a hned jdete hrát fotbal," řekl německý trenér BBC.

"Vím, že musíme hrát i v tomto těžkém období, ale když jsem poslouchal Oleho, na sto procent jsem s ním souhlasil. Liverpool musí čelit této situaci takřka pravidelně. My i Manchester City jsme hráli v Lize mistrů v úterý. Dávalo by větší smysl, abychom proti sobě nastoupili už v sobotu," doplnil Klopp.

Kouč Liverpoolu proto vedení Premier League nabádá, aby více poslouchalo trenéry a hráče a ne zájmy televizních stanic. "Musí nastat fáze inovace Premier League. Sky Sport, BT Sport, sedněte si spolu a popovídejte si o tom, kdy mají zápasy začínat. Chcete dobrý fotbal? Dejte klukům ještě pár hodin odpočinku. Někdo ale musí začít přemýšlet," uvedl Klopp.

Nerozumí ani faktu, že zatímco v Lize mistrů mohou trenéři během zápasu vystřídat pět hráčů, v anglické lize smějí sáhnout jen ke třem výměnám. "Mluvil jsem před zápasem s Pepem (trenérem Manchesteru City Guardiolou) a shodli jsme se na tom, že možnost pětkrát střídat je obrovsky zajímavá. Věci se musejí změnit, abychom hráčům usnadnili práci," dodal kouč Liverpoolu.

Přitom od června, kdy se fotbalisté vrátili na hřiště po tříměsíční pauze způsobené koronavirem, se i v anglické lize mohlo střídat pětkrát. Před začátkem nového ročníku si však kluby v Premier League odhlasovaly, aby se liga vrátila ke třem střídáním.

"Myslím, že budeme bojovat za návrat pěti střídání. Všechny ostatní kluby a ligy s nimi hrají, protože pochopily, že situace je z hlediska pandemie zcela neobvyklá. Žádná přestávka, žádný odpočinek, každý navíc musel sedět doma. Všechny ostatní země to pochopily, ale tady to je jiné. A to není dobré. Měli bychom chránit hráče, a to neděláme," řekl Guardiola.

"Podívejte se na (obránce Liverpoolu) Trenta Alexandera-Arnolda. Měl hrát za Anglii mezistátní zápasy, dnes (v neděli) se ale zranil a tak nemůže. Myslíme si, že jsme v Premier League něco speciálního, ale na rozdíl od ostatních soutěží nechráníme své hráče. To je katastrofální," dodal španělský kouč Manchesteru City.