Vydra dal gól Chelsea, teď se chystá na kvalifikaci o MS: Měli bychom ukázat, že nejen Schick umí dávat góly

Dát gól vítězi Ligy mistrů a lídrovi Premier League na jeho hřišti, to se počítá, o tom se mluví a píše. Devětadvacetiletému Matěji Vydrovi se to v sobotu povedlo proti Chelsea a jeho Burnley si za remízu 1:1 odvezl cenný bod. Navíc to byla jeho desátá trefa v soutěži. Teď už se chystá na přípravný duel s Kuvajtem a kvalifikační o světový šampionát 2022 s Estonskem v Praze...

Chelsea jste dal vyrovnávací gól. Na první pohled snadný, jen jste si počkal, kam se gólman Edouard Mendy položí...

Ono to vypadá v televizi jednoduše, ale i takové šance se dají zahodit... Jay Rodriguez mi balón hlavou parádně sklepl. Podíval jsem se, co gólman a dal balón nad ním ke druhé tyči. A doufal, že bude platit.

Proto jste se díval po asistentovi rozhodčího?

Bál jsem se, aby to nebyl ofsajd, buď můj nebo někoho ze spoluhráčů. Gól potvrdil až VAR, bylo to o centimetry. Teprve pak jsme se radovali. Dnes musíte počkat, až co sudí.

Bod ze Stamford Bridge je určitě povzbuzením. Válcovala vás Chelsea hodně?

Bodovali jsme na trávníku posledního vítěze Ligy mistrů a lídra Premier League. To se počítá, i když my potřebujeme vyhrávat zápasy hlavně s týmy v tabulce kolem nás. Chelsea byla lepší, tlačila nás, měla spoustu šancí, které nedala. Gólman Nick Pope nás podržel. Byl to boj do závěrečného hvizdu, abychom senzační remízu udrželi. Vždyť při těch jejich akcích nám tam mohlo spadnout cokoliv kdykoliv. Pro Chelsea to byl smolný zápas, pro nás výborný.

Burnley se pohybuje v sestupových vodách. Necítíte v kabině a v klubu napětí?

Ani v nejmenším, my jsme zvyklí, že starty do sezony nemáme dobré. V minulé sezoně jsme měli po devíti kolech dva body, teď jich po jedenácti máme osm. Body sbíráme hlavně na přelomu prosince a ledna, loni to tak bylo, snad se nám v období, kdy je program hodně nahuštěný, bude dařit i letos, abychom se zachránili.

Vstřelil jste svůj desátý gól v Premier League, najdete mezi nimi nějaký top?

V Premier League si člověk pamatuje každý gól, když jich nemá tolik, jak některé hvězdy. Na krásu nekoukám, důležité je, aby přinesl body. Před dvěma roky jsem dávala vítězný gól na Southamptonu, v sobotu vyrovnávací na Chelsea. Alespoň bod přineslo víc mých branek. Těžko najít nějakou mimořádnou.

Většinou střídáte, jste spokojený se svým vytížením?

Každý fotbalista chce hrát co nejvíc, v tom nejsem výjimka. Poslední dobou mě provázejí zranění, která mě limitují. Dělám maximum, abych se vrátil do základní sestavy. Doufám, že se to podaří a přesvědčím kouče Seana Dycheho, že do ní patřím.

Matěj Vydra dává gól v zápase proti Chelsea

David Klein, Reuters

V létě vám končí v Burnley smlouva, už se díváte dopředu, co dál?

Kdepak, pořád je to daleko. Tyhle záležitosti má na starosti můj manažer Ondra Chovanec, já tomu nechávám volný průběh. Možnosti jsou v podstatě dvě, buď budu pokračovat v Burnley, nebo jako volný hráč půjdu jinam.

Být volným hráčem není špatné, zájemce ušetří na penězích za přestup...

Jak se to vezme. Problémy s koronavirem klubům hodně sáhly do kasy. Zvažuje se každý přestup a libra. Samozřejmě se to tolik netýká bohatých klubů. Můj bývalý spoluhráč Robbie Brady odešel jako volný hráč a měl problém najít nové angažmá. Vzal ho nedávno až Bournemouth ze Championship. Takže zase tak velká výhoda to není.

Národní tým teď čeká přípravný duel s Kuvajtem, hlavně však poslední kvalifikační utkání o MS 2022 v Praze s Estonskem. Kvůli zranění chybí střelec Patrik Schick, ale zápas byste měli zvládnout bez něho. Souhlasíte?

Máte pravdu, měli bychom zápas zvládnout za tři body (směje se). Patrik byl nejlepším střelcem na Euru, reprezentace na jeho góly hodně spoléhá, ale měli bychom ukázat, že dokážeme dávat góly i bez Patrika.

Matěj Vydra v zápase proti Chelsea

David Klein, Reuters

Bude to i na vás...

Rád bych, ale hráči většinou sestavu na zápas neskládají (směje se).

Vy jste už ukázal, že si dokážete se Schickem vyhovět, nebo se mýlím?

Moc jsme toho spolu sice neodehráli, ale velmi brzy vycítíte, jestli si dokážete s někým na hřišti vyhovět, myslím tím jako určitou nadstavbu nad standardním výkonem, která může být ale klíčová. Se Schickim nám to jde.

Musíte Estonce porazit, ale ani tak nemáte jistotu druhého místa v tabulce, tedy lepšího postavení při losu baráže...

Bohužel, nemáme to ve svých rukou. Bylo by lepší jít z druhého místa a hrát doma. Stát se ještě může cokoliv, třeba Walesané klopýtnou a skončíme druzí. V Burnley jsme se celý týden špičkovali s velšskými reprezentanty gólmanem Waynem Hennesseyem a obráncem Connorem Robertsem, kdo skončí druhý. Oni věří svému mužstvu, já našemu. Uvidíme...