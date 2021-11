Na životní zkoušku se chystal v Chelsea. Čím ho překvapil trenér vítězů Ligy mistrů?

Jednačtyřicetiletý bývalý univerzál měl po letním konci v Opavě nabídku z Dunajské Stredy, kde byl dokonce na jednání a prohlídce zázemí. „Ale nakonec jsem se rozhod, že absolutní prioritou je dokončení trenérského vzdělání. Na začátku prosince mě čekají přijímačky na nejvyšší licenci, což je zásadní pro budoucnost. A už teď jsem si jistý, že budu víc nervózní než kdykoliv během kariéry," přiznává s úsměvem Kováč.

Úspěchu šel nicméně naproti. „Řešili jsme s Petrem Čechem možnost stáže v Chelsea. Nabádal mě trpělivosti kvůli restrikcím souvisejícím s pandemií. A když nejpřísnější opatření proti covidu v Anglii pominula, Petr zajistil stáž v Chelsea," vypravuje Kováč.

Bývalý trenér Opavy Radoslav Kováč během utkání na Spartě.

Vlastimil Vacek, Právo

„Musím říct, že si vůbec neuvědomujeme sílu jeho pozice v klubu. Každé ráno má mítink s trenérem Tuchelem, kde řeší vše související s prvním týmem," vyzdvihuje Kováč bývalého reprezentačního parťáka.

„Dorazili jsme po dni volna následujícím po vítězství Chelsea v utkání Ligy mistrů v Malmö. Nejprve jsme viděli lehčí trénink, protože za sebou měli šestý zápas v osmnácti dnech. To byla spíše ukázka, jak udělat zábavný trénink na nejvyšší úrovni. Další den jsme pak sledovali taktický trénink. Pozdravili jsme se s Tuchelem, celou dobu nás doprovázel Petr," popisuje Kováč.

„Na tréninku je devatenáct hráčů a patnáct členů realizačního týmu. Vlastně on-line kontrolují všechny, aby někdo nebyl přetrénovaný a někdo zase nedotrénovaný," popisuje Kováč, jehož doprovázel Michal Hampel, s nímž bývalý reprezentant spolupracoval v Opavě v otázkách kondice a spolupráci hodlají do budoucna zachovat.

„Měli jsme příležitost vidět celou výstavbu hry od gólmana. Některé stáže jsou u zábradlí, ale my jsme na Chelsea mohli nahlédnout skutečně do kuchyně od samých základů. Byl jsem nadšený z příležitosti vidět Tuchela v tréninku. Vstupuje do celého procesu velice jasně, dává srozumitelné informace a je mimořádně náročný. Překvapilo mě, jak brutálně je schopný došlápnout na hráče, který neplní pokyny do defenzivy, nedrží prostor, nereaguje po ztrátě," říká Kováč.

„Viděl jsem principy klubu, který vyhrál Ligu mistrů. Je to vlastně neuvěřitelně jednoduché. Samozřejmě nemluvíme o kvalitě. Nicméně je jasné, že trenér šampionů dbá na defenzivu. Zásadou je presovat tak, aby Chelsea co nejméně bránila. Nicméně v ofenzivě určí tři způsoby útoku, ale nechává na hráčích, aby rozhodli, kterou variantu použijí," přibližuje Kováč poznatky z elitního světového klubu. „A asi se shodneme, že výsledky Chelsea představují dostatečnou zpětnou vazbu pro argument, že jde o správnou cestu," směje se Kováč.

Trenér Chelsea Thomas Tuchel.

Carl Recine, Reuters

„Načerpal jsem spoustu cvičení na určité způsoby hry a nácviky taktických variant. Mnoho věcí člověk zná a jen se utvrzuje, že jde správným směrem," přemítá Kováč.

„Samozřejmě je třeba vždy brát v potaz hráčský materiál. Ale jedním z klíčových poznatků je minimalizování nevynucených ztrát, což je záležitost, na níž lze pracovat kdekoliv," míní Kováč a netrpělivě vyhlíží začátek prosince. Doufá, že zúročí londýnskou zkušenost z kuchyně šampionů Champions League.