Svěřenci Pepa Guardioly v předchozích dvaceti ligových zápasech nasázeli soupeřům 61 gólů a pyšní se suverénně nejlepším útokem v soutěži. Proti Crystal Palace se však neprosadili, což se jim stalo naposledy v lednu v utkání s Evertonem.

Hostům se už po 22 minutách zranil útočník Gabriel Jesus, kterého nahradil Sergio Agüero, ale k dosavadním 12 ligovým gólům další nepřidal. I proto, že v prvním poločase trefil tyč.

Nakonec měl favorit v zápase namále. V nastaveném čase upadl ve vápně Wilfried Zaha po kontaktu s Raheemem Sterlingem a rozhodčí nařídil penaltu. Luka Milivojevič však poslal míč do středu branky a gólman Ederson ho vykopl. Potvrdil dobrou bilanci brankářů City, kteří zneškodnili deset z posledních 17 pokutových kopů, jimž čelili.

Před zápasem bychom za bod skákali radostí do stropu!

"Ten bod je skvělý, před zápasem bychom za něj skákali radostí do stropu. Ale když kopete v závěru penaltu a nedáte ji, je v tom trochu smutku," řekl kouč Crystal Palace Roy Hodgson v televizním rozhovoru. "Na náš výkon jsem pyšný. Víme, jak hrát proti tak kvalitnímu týmu. Byli jsme disciplinovaní a snažili se vytěžit v útoku maximum. Šance tam byly," dodal bývalý trenér anglické reprezentace.

Manchesteru City se závěrečná utkání roku nedaří, nedokázal v něm vyhrát už počtvrté za sebou. Přišel tak o možnost 19. výhrou v řadě vyrovnat rekord pěti nejlepších evropských soutěží, který vytvořil Bayern Mnichov v ročníku 2013/14 pod vedením Guardioly.

"Palace si zaslouží ocenění, je to dobrý tým. Měli jsme v zápase problémy, ale druhá půle byla mnohem lepší. Nakonec nám Ederson zachránil bod. Asi to penalta byla. Rozhodčí ji odpískal, takže v pořádku," řekl španělský trenér. Zraněného Gabriela Jesuse podle Guardioly čeká pauza. "Snad to nebude více než měsíc nebo dva," uvedl. S pomocí dvou spoluhráčů opouštěl po utkání hřiště zraněný i Kevin De Bruyne, kterého fauloval Jason Puncheon.

"U Kevina uvidíme zítra. Rozhodčí musí hráče chránit, víc po nich nechci," řekl Guardiola. Kvůli zranění Gabriela Jesuse možná bude vedení City usilovat o posilu do ofenzívy, kterou by se mohl stát Alexis Sánchez z Arsenalu. "Poradíme se v klubu, jestli předložíme nabídku, ale mám takový dojem, že Alexis zůstane v Arsenalu," prohlásil trenér.

Program Premier League v letošním kalendářním roce uzavřel od 17:30 duel West Bromwiche a Arsenalu. Brankář hostí Petr Čech v něm mohl dosáhnout na jubilejní dvoustou nulu v nejvyšší anglické ligové soutěži, ale vyrovnávací gól na 1:1 inkasoval až v 89. minutě utkání z penalty.